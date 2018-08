Free Download: Film & TV Kamera Spezial “On-Location-Ton”

Unserer Ausgabe 7-8/2018 haben wir für unsere Abonnenten das über 40 Seiten umfassende Film & TV Kamera Spezial “On-Location-Ton” beigelegt. Dieses Spezial können Sie nun kostenlos in unserem Shop herunterladen.

Beim On-Location-Ton geht es darum, alle für einen Film relevanten Schallereignisse optimal aufzunehmen und für die Wiedergabe in einer geeigneten Form bereit zu stellen. In unserem Film & TV Kamera Spezial geht es deshalb neben etwas grundsätzlicher Theorie auch um alle Hilfsmittel für diese Arbeit: Mikrofone, Kabel und Sendestrecken, Rekorder, Mischer und Aufzeichnungsmedien.

Jetzt hier das Film & TV Kamera Spezial “On-Location-Ton” kostenlos Downloaden!

