Grundlagen, Technik, Tipps

Free Download: Film & TV Kamera Spezial “DSLM-Kameras”

Unserer Ausgabe 7-8/2019 haben wir ein Spezial zum Thema DSLM-Kameras beigefügt. Darin geht es um den technischen Aufbau, die Handhabung und mögliches Zubehör von spiegellosen Vollformatkameras. Auch eine Marktübersicht der aktuellen Modelle findet sich dort. Dieses Spezial steht jetzt für Sie zum kostenlosen Download bereit!

Der Spiegel ist das letzte Relikt analoger Kameratechnik, das langsam, aber sicher aus dem Kamerabau verschwindet. Möglich wird das durch den technischen Fortschritt bei hochauflösenden Displays. Bei den digitalen Filmkameras sind die optischen Sucher nun schon verschwunden. Die Versuche von Herstellern, in der Übergangszeit von Analog zu Digital das Spiegelreflex-Sucherprinzip in Videokameras zu integrieren, sind alle gescheitert und wurden aufgegeben – nicht zuletzt, weil es keinen wirklichen Bedarf dafür gab. Denn sehr schnell haben sich Monitore und Displays bei der nachrückenden Genration von Anwendern wie selbstverständlich als Mittel der Wahl durchgesetzt.

Inzwischen geht es auch der letzten Domäne der Spiegel in der digitalen Bild-Akquise an den Kragen: den DSLR-Fotokameras.

2013 war Sony der Vorreiter bei spiegellosen Vollformatkameras mit Wechseloptik. Fünf Jahre lang ging es mit dem Marktanteil des Unternehmens in diesem Bereich stetig bergauf. Mitte 2018 ging die Sony Alpha 7-Kamera aus einem Vergleich von Stiftung Warentest gegen Spiegelreflexkameras mit Vollformat-Sensor als klarer Sieger hervor. Ende 2018 zogen dann fast zeitgleich alle wichtigen Mitbewerber mit neuen Line-ups bei spiegellosen Vollformatkameras nach, so dass es nun für Full-Frame eine große Auswahl bei Kameras ohne Spiegel gibt.

Deshalb geht es in diesem Spezialheft um die aktuellen DSLM-Kameras.

