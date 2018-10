Free Download: Film & TV Kamera Spezial “Die neuen Flagschiffkameras”

Wir stellen Ihnen im Film & TV Kamera Spezial “Die neuen Flaggschiffkameras” die aktuellen Großformatsensoren-Kameras und die jüngsten Vollformatobjektive vor. Das Spezial steht jetzt zum kostenlosen Download bereit!

In den letzten zwei, drei Jahren konnten wir am Markt ein Anwachsen des Angebots von Vollformatobjektiven beobachten. Noch auf der letztjährigen IBC sprangen diesbezüglich knapp ein dutzend neuer Produkte ins Auge. Das war insofern bemerkenswert, da es bis 2016 gar nicht so arg viele Kamerasensoren gab, die in Mainstreamproduktionen zum Einsatz kommen konnten.

Wann überschreitet ein Phänomen die Grenze vom Trend zum Paradigmenwechsel? Schwer zu sagen. Dass ist diesem Jahr fast alle großen Kamerahersteller einen großen Sensoren anbieten, könnte ein Indiz sein. Grund genug, dass wir uns in diesem SPEZIAL einmal diesen Sensoren und ihren passenden Objektiven widmen.

Wir haben dabei jeweils das Sahnestück des aktuellen Angebots herausgepickt. Warum sind ALEXA 65 und Sony F65 nicht darunter? Weil sie eher Exoten sind, die nur mit hohem Aufwand in einer Produktion eingesetzt werden können. Uns geht es um die aktuellen – und potentiellen – Flaggschiffe.