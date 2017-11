Free Download: Das technische Team hinter “Neo Magazin Royale”

In Köln-Ehrenfeld entsteht eine der bekanntesten deutschen Satiresendungen, das „Neo Magazin Royale“. Der Ansatz der produzierenden Bildundtonfabrik kommt eher aus der szenischen Erfahrung als aus der klassischen TV-Produktion. So statteten sie im Frühjahr 2017 das Studio mit vier ARRI Alexas aus. Wir haben das Team um den technischen Leiter Patrick Arbeiter besucht und zu den Vor- und Nachteilen befragt. Zu Wort kommen die 1. Kamerafrau Julia Hüttner und der Lichtdesigner und lichtsetzende Kameramann Can Köprülü.

Jüngstes Update: Im Herbst 2017 tauschten Arbeiter und sein Team die Alexas wiederum durch ARRI Amiras aus. Der Grund klingt schon im Artikel an. Die Alexas waren ohne Fibre Remote Option nicht zu synchronisieren. Zwar fand das Team eine Lösung über die Postproduktion. Immer wieder jedoch kam es zu Timecode-Sprüngen, die manuell ausgeglichen wurden.