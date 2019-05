FILM & TV KAMERA 4/2019 Festival: 69. Berlinale+++Interview: DoP Matthew Libatique+++LED-Licht: Neues und Spezielles+++Test: Kinefinity MAVO LF Produkt anzeigen

Firmware-Update für die Canon EOS R

Canon hat kostenlose Firmware-Updates für die EOS R veröffentlicht, die eine Reihe an Funktionserweiterungen bieten, darunter die lautlose Aufnahme im Serienbildmodus und den Augen AF im Servo AF Modus für Foto und Video.

Canon hat für seine Vollformat-DSLM-Kamera EOS R ein Firmware-Update veröffentlicht. Mit der neuen Software ist der bereits aus der EOS RP und der EOS 250D bekannte Augenerkennungs-Autofokus im AI-Servo Modus (AF-Verfolgung) verfügbar. Diese Funktionserweiterung für die EOS R, die sowohl im Foto als auch im Videomodus funktioniert und für eine kontinuierliche Fokussierung bei sich bewegenden Motiven sorgt, kann mit dem Firmware-Update 1.2.0 kostenlos heruntergeladen werden. Ebenfalls neu für die EOS R ist die lautlose Auslösung für Serienbildaufnahmen mit acht Bildern pro Sekunde. Schon in der vorigen Firmware-Version 1.1.0 für die EOS R war die lautlose Auslösung für diskrete Aufnahmen und unbemerktes Fotografieren enthalten, die beispielsweise für die Hochzeitsfotografie ein wichtiges Feature darstellt. Diese Funktion ist auch in der Version 1.2.0 enthalten, so dass gegebenenfalls die Version 1.1.0 übersprungen werden kann.

Den Firmware-Download und weitere Informationen dazu können Sie hier finden.

