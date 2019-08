Film & TV Kamera Spezial Nr. 14 – DSLM-Kameras In unserem Film & TV Kamera Spezial erklären wir die grundlegende Technologie hinter den DSLM-Kameras. Was können diese spiegellosen Systemkameras und welche Geräte gibt es? Produkt anzeigen

Film & TV Kamera Podcast Setfunk 5 Folge 54 – Existenzängste? Die Sony Alpha 7R IV und der DJI Ronin SC

In der Episode 54 trotzen Johannes Gall und Simon Knobloch den 40 Grad in der letzten Juli-Woche und sprechen über Sonys neue Alpha 7R IV und den DJI Ronin SC sowie über Existenzängste als Selbstständige.

Sehen Sie hier Episode 54 des Setfunk 5 Podcast mit Johannes Gall und Simon Knobloch. In der aktuellen Folge unterhalten sie sich über den letzten Studiodrehtag von Simon Knobloch und die Hitze in Deutschland. Außerdem sprechen die beiden über Existenzängste in der Filmbranche, Sonys neue Alpha 7R IV und den DJI Ronin SC.

Wer vorab die bisherigen Folgen anhören möchte, kann nach wie vor den Audio-Podcast entweder auf iTunes abonnieren oder bei Soundcloud als MP3 herunterladen.

Abonnieren Sie unseren Youtube-Kanal und bleiben Sie auch für kommende Folgen informiert– wir können ihnen auch einen Besuch der Webseiten unserer Podcaster Johannes Gall und Simon Knobloch dringend empfehlen, ebenso die Website des Podcasts Setfunk 5.

[9993]

Film & TV Kamera Spezial Nr. 14 – DSLM-Kameras In unserem Film & TV Kamera Spezial erklären wir die grundlegende Technologie hinter den DSLM-Kameras. Was können diese spiegellosen Systemkameras und welche Geräte gibt es? Produkt anzeigen