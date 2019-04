Fernöstliche Annäherung

Ein großer Vorteil der modularen Aufbauform ist, dass die MAVO LF sogar auf leichtgewichtigen Gimbals zum Einsatz kommen kann. In unserem Fall kam sie für viele Aufnahmen – ohne dabei den Motor überzubelasten – auf einem Zhiyun Crane 2 zum Einsatz. Dafür haben wir die Kamera deutlich um Module wie zum Beispiel den Handgriff reduziert, den Monitor über das Video-Kabel mit einem Magic-Arm an einer Zusatzstange des Gimbals befestigt und konnten so die Kamera gut austarieren und auch im schnellen und dynamischen Einsatz sehr frei bewegen.

KAMERABEDIENUNG

In unseren Tests sind uns vor allem eine gute Fokussier- hilfe, eine passable Belichtungsfunktion, zusätzliche Steuermöglichkeiten über den Side-Grip (optionales Zubehör) und eine gute Schwarz-Weiß-Anzeige für akkurate Schärfeeinstellung inklusive farbigem Peaking positiv aufgefallen. Als Filmemacher haben wir heutzutage sehr viele Anforderungen an die Technik. Daher wünschen wir uns für zukünftige Kinefinity-Modelle, dass mehr Funktionen, die aktuell nur im Menü zugänglich sind, auf Tasten nach außen an die Kamera verlegt werden. Ein weiterer Wunsch ist, dass die Empfindlichkeit der Clickwheels, die Steuersymbole und Logik noch mehr an bekannte Standards angepasst werden könnten. Besondersist hier die zu hohe Empfindlichkeit des Side- Grip-Rades aufgefallen. Ebenfalls wünschenswert wäre eine Touchscreen-Steuerung entscheidender Kamerafunktionen über den Monitor, welche die Bedienungsoptionen erhöhen und die Geschwindigkeit der Auswahl erleichtern würde.

FAZIT

Die Kinefinity MAVO LF ist vermutlich am interessantesten für Independent-Produktionen und kleine, flexible Teams. Professionelle Produktionen, in denen einerseits ausreichend Zeit für die Einstellung zur Verfügung steht und andererseits nicht allerhöchste Ausfallsicherheit verlangt wird, könnten im zweiten Ring für die Anwendung geeignet sein. Hier muss der Aspekt einbezogen werden, dass gängige Workflows keine vorrangigen Faktoren sind oder KineRAW nicht zum Einsatz kommt und stattdessen auf ProRes gesetzt wird. Die Kamera ist kompakt und leicht und damit für reduzierte Kamerasetups mit Gimbals und Drohnen geeignet. Sie kann dank ihrer hohen Bildauflö- sung und Bildschärfe auch gezielt für Visual Effects Shots eingesetzt werden, wo von der hohen Auflösung sowie der freien Auswahl an verfügbaren Seitenverhältnissen besonders profitiert werden kann. Wir schätzen die Gesamt-Bildqualität subjektiv als sehr hoch ein.