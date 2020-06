Feedback für den Orbiter

Zur Erinnerung: Die neu entwickelte Technik des ARRI Orbiter steckt in einem komplett neu gestalteten und wetterfesten Gehäuse. Die Anschlüsse des LED-Scheinwerfers befinden sich schräg nach innen versetzt an der Rückseite. Dort gibt es EtherCON-Anschlüsse, zwei 5-Pin-XLR- Anschlüsse für DMX-In und -Out, ein USB-C-Anschluss sowie zwei USB-A-Anschlüsse. Ergänzt werden diese durch einen SD-Kartenslot für Softwareerweiterungen und ein dreipoliges XLR-Interface für den Anschluss einer 48-V-Powerstation. Ebenfalls an der Rückseite befindet sich das Kontrollpanel mit 4-Zoll-Farbdisplay und Navigationstasten, das sich per Kabel vom ARRI Orbiter abgesetzen lässt. Richtig spannend wird es an der Vorderseite des LED- Scheinwerfers. Hier finden wir den Quick Lighting Mount (QLM), der die wechselbaren Optiken aufnimmt. Diese Optiken sind eine der zentralen Innovationen des Orbiter. Hier gibt es vier Kategorien: Open Face, Projection, Light Bank und Dome. Die Open-Face-Optiken werfen einen gerichteten Strahl mit einem Öffnungswinkel von 15, 30 oder 60 Grad. Projection-Optiken mit Öffnungswinkeln von 15, 25 oder 35 Grad sind für den Herbst angekündigt. Mittels einer speziellen Adapterplatte kann Orbiter-spezifisches Zubehör befestigt werden. Die Dome-Optiken schließlich bestehen aus kugelförmigem Textilmaterial und sind in den drei Größen Small, Medium und Large mit Durchmessern von etwa 25 bis 90 Zentimeter erhältlich.