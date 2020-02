Familienbande

LUTs schon am Drehort einzusetzen, finde ich gerade im szenischen Bereich essenziell und politisch klug. Denn die Möglichkeit, alle Beteiligten von Anfang an auf einen gemeinsamen Look einzuschwören und nicht nach einem halben Jahr Schnitt im Final-Grading alle zu überraschen, macht so vieles einfacher und besser durchsetzbar. Dass diese Arbeitsweise nun auch in einer DSLM möglich ist, rechne ich der S1H hoch an. Auch die für Varicam-Kameras entwickelte Online-LUT-Library ist für die Lumix-Kameras kostenfrei nutzbar. Bei der Namensvergabe der LUTs ist generell zu beachten, dass die Kamera intern nur 7 Buchstaben des Namens darstellt. Weiter definiert die zeitliche Reihenfolge der Erstellung die Darstellungsreihenfolge und nicht etwas die alphabetische Benennung.

Der erste Dreh: “Awakening”

Im Vorfeld des Kamera-Releases Ende August entstand im Gespräch mit Panasonic die Idee, die neue Lumix S1H bei einen Spotdreh als Demo für die Möglichkeiten der Kamera und als Basis für die Launch-Events in Europa realen Setbedingungen auszusetzen. Dazu adaptierte ich ein Wooden Camera Universal-Rig für die S1H und nutzte für den Dreh die Sigma-Full-Frame-Primes in Kombination mit Schneider-Kreuznach-Rhodium-Filtern. Die Kamera erkannte das Vollformat der Optiken und ermöglichte so eine korrekte Darstellung im Kleinbild-Format. Aktuelle Daten wie die Brennweite wurden in den Sucher über- nommen.

Um dem 4K-Kurzfilm mit Inszenierungsebenen in 4.000 und 640 ISO zu ermöglichen, wollte ich in der Morgendämmerung im Hamburger Hafen drehen und damit die Kamera auch ziemlich fordern. Etwa 25 Minuten Morgendämmerung standen für den ersten Drehanschnitt mit 4.000 ASA zur Verfügung. Flexibel montiert auf einem Einbein-Stativ und mit interner Bildstabilisierung in 4K, hatte ich ein schnelles und flexibles Setup für die S1H. Weiter nutzte ich für zwei Rückblenden die Kamera komplett ohne Optik, nur mit der Gehäuseschutzkappe. In diese hatte ich ein hauchdünnes Loch gebohrt und so eine Mini- Lochkamera erschaffen. Die Kamera bat dann auch um die Definition der „Optik“! So ließ ich ihr Full Frame und 50 mm zukommen, damit die Vignettierung des Bildkreises auch beibehalten würde. Den zweiten Teil des Filmes bei Sonnenschein und 640 ISO entstand unter etwas weniger Zeitdruck im Anschluss.