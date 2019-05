Editing in HDR

Noah, was genau ist deine Ausbildung und wie war dein Werdegang, bis du zu Screencraft Entertainment gekommen bist?

Ich bin gelernter Mediengestalter Bild und Ton. Momentan befinde ich mich hier im fünften Jahr. Davor habe ich ein soziales Jahr in einem Kindergarten gemacht und nebenbei mein Hobby, Filmemachen und Fotografieren, unter anderem auch auf YouTube und Instagram ausgelebt. Visuelle, kreative Werke zu schaffen, war schon immer eine meiner größten Leidenschaften und dies begleitet mich nach wie vor bis heute.

Der Editor ist eigentlich nicht für HDR verantwortlich. Womit sollte sich ein Editor, der HDR-Material schneidet, dennoch beschäftigen?

Der Editor ist nicht für die Lichtbestimmung der Bilder zuständig, das ist richtig. Er beeinflusst den HDR-Workflow aber dahingehend, dass er durch die Schnittfrequenz und die Montage Bildsequenzen erstellt, die später in der finalen Bildbearbeitung, im Grading, unterschiedlich stark für HDR herausgearbeitet werden sollen. Deshalb sollte er von Anfang an über die Wünsche und Vorstellungen des Regisseurs und des Coloristen informiert sein und am besten Testsequenzen mit dem Coloristen austauschen, um die gemeinsame Arbeit zu optimieren. Der Editor kann mit seiner Montage die Rezeption eines HDR-Filmes sowohl positiv als auch negativ beeinflussen – beziehungsweise die Möglichkeiten im Grading und Finishing stark beschränken. Der Schnitt ist deshalb ein wichtiger mit zu integrierender Bestandteil im HDR-Workflow. Natürlich werden die grundlegenden Weichen für ein HDR-Projekt beim Dreh bei der Belichtung gestellt und beim finalen Grading werden die Bilder für das optimale HDR-Erlebnis justiert. Eine Montage, die nicht in die Weiterbearbeitung einbezogen wird, kann jedoch kontraproduktiv sein. Ein Editor, der ein HDR-Projekt schneidet, sollte über die Neuheiten der HDR-Welt Bescheid wissen und immer auf dem aktuellen Stand sein. Was für HDR-Standards gibt es, also HDR10, HDR10+, Dolby Vision, HLG und so weiter, welche Farbraumempfehlungen – Rec. 709, Rec. 2020 – sind anzuwenden und was bedeuten diese für den kompletten Editing-Workflow für Farbtiefe, Farbraum, Bildschirmauflösung oder Bildfrequenz? Und selbstverständlich muss er sich mit den „Deliveries“ auskennen und wie er die final und unfallfrei herstellt und prüft. Er sollte in der Lage sein, das Monitoring an seinem Arbeitsplatz korrekt einzurichten. Eine Besonderheit gilt es schon jetzt im Auge zu behalten und die betrifft einen gesundheitlichen Aspekt: Bei Menschen mit einer höheren Anfälligkeit für Photosensitive Epilepsie werden problematische Szenen durch den HDR-Effekt noch verschlimmert. Ein hohes Schnitttempo ist somit am besten nur noch mit Bedacht einzusetzen, um keine „Reizüberflutung“ zu generieren. „With great power comes great responsibility!“