Download: Alles rund um den 3D-Ton

Es ist ein Thema das auch immer wichtiger wird – 3D-Ton! Gerade durch Virtual Reality und 360-Grad-Aufnahmen werden die Ansprüche hochgeschraubt.

MM-Musik-Media-Verlag GmbH & Co. KG

Daher haben wir uns auf verschiedenen Wegen diesem Thema angenähert. In diesem Dossier fassen wir nun verschiedene Artikel aus unseren Ausgaben für Sie zusammen. So führen wir in die aktuellen Technologie im 3D-Ton ein, bringen Erfahrungsberichte von Filmtonmeistern, erklären wie’s gemacht wird und zeigen welche Technik zum Einsatz kommt. Wir gehen darauf ein, welche Möglichkeiten sich aus der neuen Technik ergeben und auch welche Herausforderungen auf die Teams in der Postproduktion warten.

Laden Sie sich hier das E-Dossier zum Thema 3D-Ton herunter.