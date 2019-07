FILM & TV KAMERA 6/2019 NAB Show 2019+++Panasonic AU-EVA1+++Gudsen MOZA Pro im Test Produkt anzeigen

Stabilisierung mit links

DJI Ronin SC – Einhand-Gimble für DSLM-Kameras

DJI präsentiert einen Gimbal für DSLM-Kameras. Das neueste Mitglied der Ronin-Reihe hört auf den Namen Ronin-S Compact. Es ist ein Einhand-Gimbal für spiegellose Kameras mit motorisierter Drei-Achsen-Stabilisierung.

Das Ronin SC ist der neueste Wurf von DJI. Das chinesische Unternehmen richtet sich mit der Einhand-Variante des Ronin-Gimbals vor allem an Content-Creator mit DSLM- und DSLR-Kameras.

Der Ronin SC selbst wiegt 1,1 Kilogramm und kann Kameras bis zwei Kilogramm tragen. Mit dem im Griff integrierten Akku sollen Anwender eine maximale Laufzeit von bis zu 11 Stunden erreichen können. Auf Nutzeranregung ist Sperren jeder einzelnen der drei Achsen möglich und es gibt ein Positionssicherungssystem. Dieses kann bei Umbauten von Vorteil sein. Wird die Kamera einmal korrekt ausbalanciert, lässt sie sich binnen einfach entnehmen und wieder einsetzen, ohne dass ein erneutes Ausbalancieren notwendig sein soll. Über die für DJI-Nutzer bekannte Modus-Taste lassen sich die Modi weiterhin ansteuern und der Ronin SC verfügt wie sein Namensbruder Ronin S über einen Joystick zum Steuern.

3D-360-Grad-Drehung und der Sportmodus lassen sich weiterhin mittels personalisierten Knopfdruck einschalten. Über die Ronin-App können Anwender drei benutzerdefinierte Profile anlegen, Motorparameter anpassen und über die Balanceprüfung sicherstellen, dass das Kamerasystem richtig ausbalanciert ist. Außerdem kommt der Ronin SC mit zwei neuen Funktionen daher: Dem Force Mobile und dem ActiveTrack 3.0.

Mit dem Force Mobile werden Lageänderungen eines Mobilgeräts in Bewegungen des Ronin-SC übertragen und ermöglichen hierdurch die direkte Einflussnahme auf das Filmgeschehen. Mittels Bluetooth können so Bewegungen des Gimbals auf über 20 Metern hinweg gesteuert werden.

Der ActiveTrack 3.0 verfolgt ein ausgewähltes Zielobjekt. Mittels neuer Algorithmen und Deep Learning sollen Menschen schneller erkannt und so präziser getrackt werden können.

Der DJI Ronin SC ist ab sofort online im Shop von DJI verfügbar.

