DJI Inspire 2-Paket und mehr

Bald ist Weihnachten! Medienprofis, die sich selbst vor Jahresende noch was Gutes tun wollen, finden im Shop von bei AF Marcotec derzeit einige interessante Angebote. Drei davon stellen wir hier vor:

DJI Inspire 2 mit Zenmuse X7 bei AF Marcotec.

DJI Inspire 2 Cinema Premium Combo

Dieses Kit besteht aus der DJI Inspire 2 mit einer Zenmuse X7 mit 5,2 K Auflösung, sowie einem Objektivsatz mit 16, 24, 35, und 50 mm Brennweite für die Kamera. Die Drohne verfügt über vielfältige Flugmodi, kann bis zu 108 Stundenkilometer schnell fliegen, Hindernissen selbständig ausweichen, selbständig zum Startpunkt zurückkehren und vieles mehr (mehr Infos hier). Sie wird mit einer großen Menge Zubehör geliefert, inklusive Akkus, Ladegerät und Fernbedienung. Die Kamera ruht auf einem 3-Achs-Gimbal, verfügt über einen S35-Sensor mit 6016 x 4008 Pixeln und liefert RAW mit 14 Blenden Kontrastumfang (mehr Infos hier).

Die Cinema Premium Combo bei AF Marcotec hat die Artikelnummer 1000002595 und kostet – derzeit im Angebot – 23.500 Euro brutto.

Livestream Mevo Plus Bundle

Diese Streaming-Kamera verfügt über einen 4K-Sensor von Sony, der 3840 x 2160 Pixel mit bis zu 30 fps in H.264 liefert. Das Objektiv erfasst 150 Grad. Im Bundle befindet sich die Mevo Plus Kamera, der Mevo Boost Akku, der mit 12.000 mAh eine Laufzeit von bis zu 10 Stunden ermöglicht, sowie der Mevo Case, in der Kamera und Akku sowie Stromzubehör Platz finden.

Das Mevo Plus Bundle hat die Artikelnummer 1000002339 und kommt für den Angebotspreis von 689 Euro unter den Christbaum.

Fomex FL600 und FL1200

Neu im Shop bei AF Marcotec sind die beiden Fomex-LED-Leuchten FL 600 und FL 1200. Diese flexiblen Bi-Color-LED-Matten eignen sich für verschiedenste Aufnahmesituationen, sind dimmbar und verbrauchen 60 beziehungsweise 120 Watt.

Die Fomex FL600 (Artikel 1000002512) kostet 950,81 Euro, die Fomex FL1200 (Artikel 1000002546) 1902,81 Euro.