Der Weg zur virtuellen Produktion

Wer nicht schon seit Jahren Livestreams anbietet oder in seiner Firma IT-Spezialisten beschäftigt, gerät schnell in einen Strudel von Format- und Hardwareentscheidungen, wenn Kunden Streaming buchen möchten. „Wie bekommen wir das Signal ins Internet?“, „Wie empfängt unser Kunde den Stream?“ und „Können wir das auch als Run & Gun in der gesamten Stadt realisieren?“ sind da nur einige Fragen, die auftauchen können. Hierzu möchte ich drei Szenarien skizzieren.

Die streamende Kamera

Nahezu alle großen Camcorder-Hersteller haben mittler- weile Kameras im Portfolio, die auf die eine oder andere Weise einen Livestream erzeugen können. Hier lohnt sich aber ein genauer Blick auf die Streaming-Protokolle und -Formate, denn nicht jeder Camcorder ist in der Lage, gängige Plattformen zu bedienen oder beim Streaming noch alle anderen Features wie Aufzeichnung, Autofokus und Proxys nutzen zu können.