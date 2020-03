Das Beste aus beiden Welten

Finstere Typen mit einer Menge auf dem Kerbholz. Das ist nicht etwa die Beschreibung des Regie/Kamera-Duos Özgür Yildirim und Matthias Bolliger, sondern ein oft wiederkehrendes Sujet, in dem die beiden sich bewegen. So waren die beiden in den letzten Jahren für ungewöhnlich düstere Tatorte in der ARD, für Kinofilme wie „Chiko“ und „Nur Gott kann mich richten“ sowie zuletzt 2018 vier Folgen der Erfolgsserie „4 Blocks“ von TNT/Sky verantwortlich. In der Ausgabe 11.2018 berichteten wir von diesen Dreharbeiten. Damals waren zwei Teams am Start, neben Yildirim und Bolliger übernahmen DoP Timon Schäppi und Regisseur Oliver Hirschbiegel die ersten drei Folgen.

Drei Spielfilme am Stück

Anfang 2019 fiel die erste Klappe für die dritte und letzte Staffel der Gangstersaga in Neukölln um Clanoberhaupt Toni Hamady (Kida Khodr Ramadan). Die sechs Folgen gingen diesmal komplett auf die Kappe von Genreduo Yildirim und Bolliger. In 52 Drehtagen waren diesmal rund 300 Minuten Material zu schaffen, rund achteinhalb Tage pro Folge. „Das sind drei abendfüllende Spielfilme am Stück“, sagt DoP Bolliger. Um dieses enorme Pensum zu stemmen, drehte Bolliger durchgehend mit zweiter Kamera. Nach der zweiten Staffel war es sehr schnell gegangen. Yildirim und Bolliger hatten sofort nach Abschluss der Dreharbeiten die Anfrage für die dritte auf dem Tisch, im Dezember 2018 startete die Vorbereitung noch sanft, im Januar 2019 dann begannen die zwei Monate intensive Vorproduktion. Das ist auch nicht viel mehr als für einen Tatort. Das Konzept sollte dem der vorigen Staffeln ähneln. Eine begleitende Handkamera, nah an den Figuren, die Welt der Serie mit den Figuren erkundend, mit einer leicht cineastisch überhöhten Lichtästhetik. Erst zum Ende der dritten Staffel wird die Kamera inhaltlich motiviert ruhiger und es gibt erstmals echte Stativ-, Jib-Arm- und Kran-Shots.