Canon XF400 mit Dual-Pixel-CMOS-AF im Ausbildungs-Dreh

Gerade das Gesichtstracking hat sich in unübersichtlichen Reportage-Settings, in denen Kamera-Schüler heillos überfordert wären, als wichtiges Feature erwiesen. Aber auch in eher statischen Situationen, etwa einem fest eingerichteten Interview vom Stativ, leistet das System gute Dienste, etwa wenn ein lebhafter Interviewpartner sich während des Gesprächs viel nach vorn und hinten bewegt – und üblicherweise genau dann etwas besonders Wichtiges sagt, wenn er gerade eben aus der Schärfe gewandert ist. So etwas gehört nun der Vergangenheit an.

Doch selbst für Skeptiker, die einem Nachführautofokus immer noch nicht über den Weg trauen, bietet die Kamera eine neue Funktion, die ebenfalls auf der Dual-Pixel-Technologie basiert. Der sogenannte Focus Guide ist ein Fokusindikator, der nicht nur anzeigt, ob man in der Schärfe liegt oder nicht, sondern auch, ob der Fokusring in Richtung unendlich oder Nahbereich gedreht werden muss, um in der optimalen Schärfe zu landen. Das Messfeld des Focus Guides lässt sich sogar mit der Gesichtserkennung verknüpfen, so dass es immer auf dem Gesicht des Protagonisten liegt, selbst wenn dieser sich innerhalb des Frames bewegen sollte. Die Schärfe kann dann von Hand nachgeführt werden. Im Grunde ein schöner Kompromiss – auf den die Kamera-Klasse jedoch gern verzichtet hat. Da wurde ohne auch nur den Hauch eines Zweifels mit der Automatik gedreht. [7139]