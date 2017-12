Broadcast & Professional Media mit Workshop zur Canon EOS C200

Im Juli überzeugte Canon mit der neusten Kamera seiner EOS-Reihe – Der EOS C200. Wer sie nun auch einmal testen möchte, der hat am 14. Dezember bei BPM in Hamburg die Möglichkeit dazu.

Foto: CANON INC. Die Neue Canon EOS C200 ist die erste Kamera der Reihe, die das Aufnahmeformat Cinema RAW Light unterstützt.

Dem Workshop geht ab 10:00 Uhr am selben Tag eine Präsentation der Kamera voraus. Diese wird von Canon Academy Trainer Nicolai Deutsch übernommen. Außerdem werden auch die neuen Kameras XF400 und XF405 vorgestellt, die auf der IBC 2017 zum ersten Mal zu sehen waren (wir berichteten).

Bei dem Workshop werden der Workflow mit dem neuen RAW-Light-Format, die wählbaren Farbräume sowie die Unterschiede der C-Log Kurven und die Wide Dynamic Range im Mittelpunkt stehen. Außerdem werden die Vorteile des schnellen Dual-Autofokus herausgestellt. Dafür wird eine Interviewsituation simuliert werden. Natürlich können sich die Teilnehmer viele hilfreiche Tipps zum Umgang mit der Kamera sichern.

Der Tagesablauf im Überblick:

Vorstellung XF400/405

Vorstellung C200

Codecs (RAW+MP4)

HDR

Workflow

Autofokus (Dual Pixel AF)

Der Workshop findet am 14. Dezember 2017 ab 10:00 Uhr bei bpm in der Obenhauptstraße 5 in 22335 Hamburg statt. Die Teilnehmerzahl ist limitiert. Alle Informationen zur Anmeldung finden Sie hier.