Bewegung auf Augenhöhe

So bietet Zhiyun automatische Tarierungs-Eigenschaften einschließlich einer intelligenten Gewichtserkennung mit Kopplung an die Motorsteuerung. Außerdem gibt es das Bildübertragungsmodul TransMount mit ungefähr 100 Metern Reichweite und das ViaTouch 2.0 Ökosystem, das es bei unterstützten Kameramodellen ermöglicht, ein Smartphone als Monitor und Fernsteuerung einzusetzen. Zusätzlich kann mit SmartFollow 2.0 eine Person oder ein Objekt im Bild erkannt und automatisch verfolgt werden.

Darüber hinaus können die Sensoren des Smartphones in der Zhiyun App ebenfalls genutzt werden, um die Achsenbewegung des Gimbals über Sync Motion direkt in Echtzeit zu steuern. Dieses Feature war zuvor nur bei wesentlich teureren Systemen wie dem Freefly Mimic zu haben. Um die Variabilität und Einsatzmöglichkeiten zusätzlich zu erweitern, wird der mit Abmessungen von 29,8 × 19,0 × 14,0 Zentimetern sehr kompakte WEEBILL-S mit einem kleinen Tisch-Stativ ausgeliefert, das alternativ als Handgriff am unteren oder für überhängende Aufnahmen am rückwärtigen Ende genutzt werden kann. Außerdem gibt es in Ergänzung zum TransMount-System eine Servo- Zoom- und Fokus-Kontrolleinheit. Diese kabellose Fernsteuerung verfügt über einen eingebauten Bewegungssensor, der die Bewegungen der Achsen mit hoher Genauigkeit erfasst und in Echtzeit überträgt.

Der Aufbau einschließlich Tarierung ist sehr intuitiv gestaltet, so dass der WEEBILL-S schnell einsatzfähig ist. Auch der Abbau auf ultra-kompakte Transportgröße geht angenehm schnell. Im Betrieb überzeugen die akkurate Nachführung, die dynamische Beweglichkeit der Achsen und die damit verbundene Tragkraft. Der Gimbal selbst ist so leicht, dass man zunächst Sorgen hat, ob er mit größeren Kameras und Gewichten zurecht kommt und sich frei, schnell und agil einsetzen lässt, ohne dass die Motoren an ihre Grenze kämen. Doch das ist unbegründet, denn die Traglast ist enorm, so dass die beschränkenden Faktoren eher die physischen Abstände bei der Kamerahalterung sind.