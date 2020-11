Auf die Anwender eingehen

Faktor Corona

Damit ist Florian Bloch beim dritten Faktor angekommen, der den Zeitpunkt für den Produktionsbeginn des ARRI Orbiter wohl mit am meisten beeinflusst hat und in nicht vorhergesehen werden konnte. „Leider, das war und ist natürlich die Corona-Pandemie, die von Ost nach West fortgeschritten ist und uns überall dort erwischte, wo wir Zulieferer hatten, unabhängig, wo sie ansässig sind“, sagt Bloch. „Dann gab es keine Frachtflüge. Selbst wenn die Ware fertig war, hat man sie nicht aus dem Land bekommen.“ Doch nicht nur auf ARRI-Seite gab es Probleme wegen Covid-19. „Auf der anderen Seite sind folgerichtig auch unseren Kunden die Aufträge weggebrochen. Und warum sollte jemand, der momentan selbst keine Jobs für unsere Produkte hat, aktuell unseren neuen Orbiter kaufen?“ fragt Florian Bloch. „Wir hätten – ohne Frage unter großen Anstrengungen – mit dem Orbiter auch einige Monate früher auf den Markt kommen können, etwa zum zweiten Quartal. Aber das hätte keinen Sinn ergeben, denn die Kundenseite hätte hier nichts gewonnen, im Gegenteil. Wir pflegen eine enge Kundenbindung und -kooperation und da müssen wir sie in beiden Fällen unterstützen: Wenn der Kunde etwas haben will, aber eben auch, wenn er etwas gerade nicht haben will.“

Doch das Unternehmen beobachtet bereits eine gewisse Erholung des Marktes. „Wir haben sehr positive Signale, eigentlich aus der ganzen Welt. Der Markt USA mit den Schwerpunkten an Ost und Westküste sieht sich großen Herausforderungen gegenüber, aber erste Produktionen laufen wieder an und sie bemühen sich nach Kräften, nicht zuletzt, weil das Streaming dringend Content braucht. Aber auch eigentlich klassische Kinoformate ziehen wieder an. Es ist jedoch nicht so, dass wir jetzt von Null auf Hundert beschleunigen. Im Rentalbereich werden die Produktionen erst einmal aus dem Bestand beliefert, bevor das Geschäft mit der neuen Ware kommt. Wir tun uns also definitiv nicht leicht. Aber die Zeichen stehen grundsätzlich auf Besserung, so dass wir entschieden haben, im August mit der Produktion zu starten und ab September entsprechend mit der Auslieferung an die Kunden zu beginnen.“