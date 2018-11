ARRI Rental zeigt DNA-Objektivserie für die ARRI ALEXA LF

In Kürze wird es die exklusiv bei ARRI Rental erhältlichen DNA-Objektive auch speziell für das Large-Format-Kamerasystem ARRI ALEXA LF geben. Erstmals vorgestellt wurde die neue DNA-LF-Objektiv- serie auf dem 26. Camerimage International Film Festival, das vom 10. bis 17. November 2018 im polnischen Bydgoszcz stattfand.

Die Objektive werden zunächst in neun Brennweiten von 21 mm bis 135 mm angeboten. Ursprünglich wurden die DNA-Objektive für das 65-mm-Format des ausschließlich bei ARRI Rental im Verleih erhältlichen Kamerasystems ALEXA 65 entwickelt. Das Objektivkonzept entstand in Zusammenarbeit mit namhaften Filmemachern. Die Vintage-Optiken wurden ihren Vorstellungen entsprechend entworfen und spiegeln deren künstlerische Vorstellungen wider. Dabei bestimmte umfangreiche Verstimmung und individuelle Anpassung, mit der die erste DNA-Generation auf den Weg gebracht wurde, ebenfalls den Look der DNA-LFs, der laut Hersteller ausgewogene, charaktervolle und sanfte Bilder schafft. Der natürliche Fokusabfall, sanfte Highlights sowie die Flare-Eigenschaften bieten einen breiten Gestaltungsspielraum und reagieren organisch auf direkte Lichtquellen. In jedem Objektiv wurden neuartige Multi-Blendenlamellen verbaut, die für gleichmäßige, kreisförmige, unscharfe Highlights und ein attraktives Bokeh sorgen.

Zwar lassen sich die Prime-DNA-Objektive des größeren ALEXA-65-Formats auch für die ALEXA LF verwenden. Dabei wird jedoch nur der mittlere Bereich des Bildkreises genutzt, so dass einige der bei Filmemachern beliebten „unvollkommenen“ Bildelemente an den Kanten und Ecken des DNA-Frames abgeschnitten werden. Diese Lücke wurde nun mit den auf die ALEXA LF zugeschnittenen Objektiven geschlossen. Alle DNA-LF-Objektive bieten einen 49-mm-Bildkreis und sind somit exakt auf den Sensor der ALEXA LF abgestimmt.

Weitere Informationen sind hier zu finden.

Anzeige

Das könnte Sie auch interessieren: