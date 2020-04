FILM & TV KAMERA 04/2019 Digital Festival: 69. Berlinale+++Interview: DoP Matthew Libatique+++LED-Licht: Neues und Spezielles+++Test: Kinefinity MAVO LF Produkt anzeigen

ARRI kündigt Stellar 2 mit neuen Funktionen an

ARRI hat die nächste Generation seiner Lichtsteuerungsapp angekündigt. Stellar 2 kommt mit neuen und verbesserte Funktionen. Darunter fallen die Ansteuerung von Scheinwerfern anderer Hersteller, der vereinfachte Austausch von Scheinwerfern, die Gruppierung verschiedener Farbtemperaturbereiche und erweiterte Echtzeitdaten.

Mit der neuen Version Stellar 2 erweitert ARRI den Funktionsumfang der Lichtsteuerungsapp. Ab sofort lassen sich auch Produkte anderer Hersteller steuern. Manche Funktionen, darunter die Gruppierung, sind nun komfortabler, was die Einrichtung von Setups flexibler und schneller gestaltet. Darüber hinaus ist

Stellar 2 ist in der Lage, auch Scheinwerfer anderer Hersteller wie Litegear, Astera und Kino Flo zu steuern. Selbst herkömmliche Dimmer für die Arbeit mit Glühlicht-Scheinwerfern können nun über Stellar angesteuert werden. Voraussetzung dafür ist allerdings, das diese DMX-fähig sind. Die entsprechenden DMX-Adressen lassen sich in wenigen Schritten zuweisen. Zudem ist nun die Gruppierung von Scheinwerfern mit unterschiedlichen Farbtemperaturbereichen möglich. Dabei wird der einstellbare Farbtemperaturbereich durch den Scheinwerfer mit dem kleinsten Bereich vorgegeben. Falls ein Scheinwerfer etwa nach einer Fehlfunktion vom Netzwerk genommen werden muss, wird das übrige Setup davon nicht betroffen, denn durch einen erneuten Scanvorgang lassen sich nun neue Scheinwerfer hinzufügen. ARRI Stellar 2 ist im App-Store und bei Google Play verfügbar.

Film & TV Kamera 1+2.2020 DoP Birgit Gudjonsdottir +++ „Welcome to Sodom" +++ Sony PXW-FX9 +++ Canon C500 MkII +++ Camerimage Produkt anzeigen