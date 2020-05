Allzweckwagen

Rechts außen vom Produktionsingenieur liegt hinter einer schall- und temperaturisolierten Tür der zentrale Geräteraum. Dort ist in acht Racks die zentrale Technik verbaut. Neben der zentralen Kreuzschiene mit 600 Ein- und 1.200 Ausgängen findet man dort bis zu 11× EVS XT VIA Hard- diskrekorder, diverse weitere Zuspieler und Aufzeichnungsgeräte, Steckfelder, unterbrechungsfreie Stromversorgung und Peripheriegeräte.

Den dritten, aber nicht minder wichtigen Platz in der Tonregie belegt ein weiterer Toningenieur, Klaus Mayle: Er kümmert sich ausschließlich als „Intercom-Manager“ um die gesamte interne und externe Kommunikation. Der Aufwand ist groß, da das RTL-Redaktions- und Produktionsteam in der gesamten Arena mit etwa 20 drahtlosen Intercom-Einheiten unterwegs ist. Zusätzlich kommen die Kommunikationseinheiten an den 41 Arbeitsplätzen des TVN-Ü6UHD sowie den angrenzenden Containern und den weiteren angebundenen Dienstleistern dazu. Über eine Glasfaseranbindung nach Köln baut Klaus Mayle die Intercom mit der Sendeabwicklung auf, um mit RTL in Köln und der EBU in Genf kommunizieren und die Sendewege zu pegeln. Bis zu 40 unterschiedliche Sendewege kann der Ü6UHD gleichzeitig abgeben.

Kamera-Setup

Im kleinen TV-Studio in der Arena laufen am Nachmittag Stell- und Moderationsproben. Drei Kameras mit Weitwinkel-Optiken auf den Schultern der Kameramänner zeigen die Protagonisten und eine unbemannte Kamera die Supertotale des Studios mit Beleuchtung. An den beiden Seiten und hinten im Studio stehen hochauflösende LED-Videowalls. Die jeweils zum TV-Bild passenden Hintergründe und Grafiken werden aus dem Container neben dem Ü6 von RTL-Mitarbeitern zugespielt.

In der Arena sind zwei Steadicam-Operatoren mit Schärfeassistenten, Sony-UHD-Kameras HDC-4300 mit 21-fach- Optiken und drahtlosen Verbindungen zwischen den Trainerbänken und den Eckfahnen im Einsatz. Rechts neben dem Tor vor der Südtribüne liefert eine Polecam mit einer 4-mm-Weitwinkel-Optik bewegte Bilder aus den Perspektiven am Tornetz. In den Toren gibt es je eine Minikamera mit einer 2 mm Super-Weitwinkel-Optik. Zehn UHD-Kameras mit 27- bis 122-fachen UHD-Boxoptiken zeigen die Spieler auf dem Rasen, die beiden Trainerbänke und die Fans aus unterschiedlichen Perspektiven. Komplettiert wird das Kamera-Setup mit je einer UHD-Kamera mit 14-fach-Optik für die Spielerankunft mit den Bussen, die Moderation des RTL-Reporters und Experten und in der sogenannten „national“ und „international Flash Zone“. Eine UHD- Kamera mit UHD-Weitwinkel-Optik filmt in den Kabinengängen, eine beobachtet einzelne Spieler nach Wunsch der internationalen Regie, eine weitere steht im VIP-Bereich für Interviews bereit. Alle Kameras in der Arena tragen einen gelb-weißen Aufkleber der UEFA mit der Bezeichnung „Fa8“. Das bedeutet, dass die Kameras von der UEFA für den Einsatz in diesen Bereichen freigegeben wurden.