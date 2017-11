Adobe präsentiert neue Cloak-Funktion

Jeder Kameramann kennt das Problem: Man dreht eine Szene, kann aber nicht verhindern das etwas im Bild ist, das dort leider stört. Sei es eine Straßenlaterne vor einem Gebäude oder ein Logo auf dem Shirt eines Schauspielers. Adobe möchte mit der neuen Cloak-Funktion Abhilfe schaffen.

Auf der Adobe MAX, der hauseigenen Konferenz, hat das Unternehmen die neue Cloak-Funktion vorgestellt. Dabei arbeitet sie ähnlich wie das Content-Aware-Fill von Photoshop. Dort werden unerwünschte Elemente automatisch aus dem Bild ausgeschnitten. Das besondere hier ist allerdings, das diese Funktion nun bei Bewegtbild zum Einsatz kommt. Dabei muss in einem Frame das unerwünschte Element markiert werden und dann füllt das Programm automatisch den Bereich für jeden Frame aus den Umgebungsdaten errechnet aus.

Adobe verspricht dazu: “Cloak ermöglicht es, unerwünschte Dinge aus einem Video zu entfernen, indem man sich vorstellt, was dort sein würde, wenn es nicht durch das andere Objekt versperrt wäre.” Dabei wurde Cloak zunächst als Sneak Peek vorgestellt und ist noch in keinem Program implementiert. Die ersten Bilder sehen vielversprechend aus. Bleibt abzuwarten, ab wann es in kommenden Updates oder Versionen für die User in Adobe Software wie After Effects implementiert wird.