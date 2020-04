Offensive in S35

Zielgruppe: Broadcast

Die verschiedenen Aufnahmeformate der C300 Mark III werden dabei unterschiedlichen Produktionsanforderungen gerecht. Die interne Aufzeichnung in 4K Cinema RAW Light bietet die Vorteile einer RAW-Datei in Bezug auf Flexibilität in der Postproduktion bei einer überschaubaren Datenmenge. Darüber hinaus kann die C300 Mark III intern in Canon XF-AVC mit 4K DCI und UHD mit 4:2:2 10-Bit sowie 2K und Full HD aufnehmen. Für Nicht-RAW-Aufnahmen in XF-AVC stehen ALL-I oder Long GOP für höhere Kompressionsraten oder längere Aufnahmezeiten zur Verfügung. Bei der Aufnahme von 2K oder Full HD in Super 35 mm wird zunächst die volle Auflösung des 4K-Sensors genutzt und dann intern auf die gewünschte Auflösung heruntergesampelt.

„Die Zielgruppe für die Canon EOS C300 Mk III ist in erster Linie der Broadcast-Markt“, sagt Arne Stadler, Segment Business Development Manager Movie DACH bei Canon. „Die C300 Mk III setzt sich mit ihrem S35-Sensor hier von der Full-Frame-Kamera C500 Mk II ab, die mit dem Blick auf Werbung, Film und hochwertige Kino-Dokumentationen entwickelt wurde. Die C300 Mk III richtet sich hingegen eher an den ENG-Bereich. Die neue Sensortechnologie mit Dual Gain Output ermöglicht nun auch hier Aufnahmen in HDR. Sie ist außerdem eine der wenigenKameras auf dem Markt, die mit einer Vielzahl von unterschiedlichen Optiken eingesetzt werden kann, von B4 über Super 16, S35 und Full-Frame bis hin zu Anamorphoten, um so unterschiedliche Looks zu generieren.“