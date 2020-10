Zusammen wachsen

Digitale Kinematografie

Dabei war dieser Weg nicht vorgezeichnet. Stefan Ciupek wuchs südlich von Berlin in der DDR auf. Er kam schon als Kind mit Film in Berührung, denn seine Mutter dolmetschte für die internationalen DEFA-Produktionen die Hauptdarsteller aus Polen am Set. Mit zehn Jahren war er das erste Mal am Filmset und sorgte gleich für einen Nachdreh. Fasziniert von der Filmwelt mischte er sich unter die Komparsen in einer Kirchenszene. Diese spielte jedoch 1943. Als das Team ihn bemerkte, waren mehrere Einstellungen gedreht. Um sicher zu stellen, dass nicht irgendwo ein Kind in 1980er-Jahre Kleidung herumsitzt, wurde alles noch einmal gedreht. Die Familie floh in den 1980ern aus der DDR über Polen nach West-Berlin. Ciupek versichert, der Drehabbruch sei dafür nicht verantwortlich gewesen. In Berlin entdeckte Stefan seine Leidenschaft für die Fotografie. Mitte der 1990er drehte er eigene Kurzfilme, die er meist in Personalunion aller kreativen Gewerke umsetzte. Nach dem Abitur 1995 suchte er nach Wegen zum Film. Er wählte dafür ausgerechnet die bis heute wenig homogene Ausbildung zum Mediengestalter Bild und Ton.

Dafür ging er zum Postproduktionshaus CinePlus, das die RTL-Produktion „Hinter Gittern – der Frauenknast“ betreute. Hier lernte er die Basics und arbeitete sich über Schnittassistenz und Postproduction Supervisor ans Set hinauf. Die drei Jahre seiner Ausbildungszeit verbrachte er dann größtenteils am Set von „Hinter Gittern“, war dort Bildtechniker und schließlich Camera Operator. Sein Ziel aber war das Kino. Also verließ er nach dem Abschluss der Ausbildung die Serie und arbeitete als Kameraassistent bei szenischen Produktionen. Hier fand er sich Anfang der 2000er Jahre am Set eines Musikvideodrehs mit einer der ersten HD-Kinokameras der Welt wieder. Die Bildgestaltung übernahm Jürgen Jürges, Regie führte Wim Wenders. Es handelte sich dabei um einen Prototypen der Sony F900. Aufgezeichnet wurde auf 42-Minuten-HDCAM-Bändern. Mit dieser Kamera würde George Lucas kurze Zeit später „Star Wars – Attack of the Clones“ drehen. „Ich habe gemerkt, das ist das Einläuten einer neuen Generation“, erinnert sich DoP Ciupek. „Hier kann man jetzt über digitale Kameras fürs Kinoformat nachdenken.“ Fortan setzte sich Stefan Ciupek intensiv mit den neuen Technologien auseinander. Mit der Firma Koppfilm aus Berlin wagte er sich auf dieses neue Terrain und leistete mit dem Team viel Pionierarbeit. „Da konnte ich sehr viel spielen, experimentieren und Sachen ausprobieren“, sagt Ciupek. Koppfilm hatte nicht nur State-of-the-art-Technik im Haus, an sie wendeten sich auch viele Produktionen mit Projekten, die diese Technik benötigten. So auch Regisseur Alexander Sokurow, der mit seinem Mammutprojekt „Russian Ark“ anklopfte.