Wirksam verbreiten

Kannst du Beispiele für von euch betreute Seeding- Kampagnen von Videos nennen?

Da ist zunächst der erfolgreichste Social-Media-Clip, der in Deutschland bisher lief: „All that we share“ vom dänischen TV-Sender TV2: ein Plädoyer für Diversität und gegen Diskriminierung, ein Non-Profit-Projekt des Senders. Weil sich der Clip weder im dänischen Original noch in der englischen Übersetzung eigenständig in Deutschland verbreitete, auch wegen der besagten Algorithmen, hatten wir beschlossen, den Clip hier aktiv zu seeden. Zusammen mit TV 2 sorgten wir zunächst für deutsche Untertitel. Dann suchten wir 300 bis 400 Personen, die den Clip in ihren Social-Media-Umgebungen posteten. Das wiederum führte zu einem internationalen Feedback, weil Leute den Clip sahen, mochten und dann wieder von der deutschen in ihre jeweiligen Landessprachen übersetzten und weiter verbreiteten. Inzwischen hat „All That We Share“ die Marke von 20 Millionen Klicks gerissen. Auch dafür haben wir keinen Cent bekommen – das haben wir pro bono gemacht. [12826]