Unheimlich atmosphärisch

Hudsons erste Arbeit als DoP war die indische Komödie „Hari Om“. Zwischen den DoP-Werken folgten immer wieder Arbeiten als DoP von Second Units oder B-Camera an Großprojekten, wie „Edge of Tomorrow“, „Assassin’s Creed“ oder „Star Wars – Die letzten Jedi“. Hudson sprach im Mai 2018 bei David Koepp vor, der sich sehr schnell für den Briten entschied. Beide verstanden sich auf Anhieb gut. Die Vorproduktion begann im September 2018. David Koepp arbeitete nebenher noch an kommenden Steven-Spielberg-Projekten und hatte viel zu tun. Angus Hudson hatte dadurch große Freiheit, zusammen mit Szenenbildnerin Sophie Becher eine konkrete Visualität für Stimmungen, Farben und die Motive zu entwickeln. Die beiden hatten bereits zusammengearbeitet und tickten ähnlich, was ihre Vision anging. Becher hatte das Hauptmotiv, das sogenannte „Life House“ ins Spiel gebracht. Das hochmoderne Ferienheim wurde von Star-Architekt John Pawson konstruiert und steht im Ort Llanbister in der walisischen Provinz Radnorshire. Die Inneneinrichtung ist von hellem, warmem Minimalismus geprägt, den Szenenbildnerin und Kameramann faszinierend fanden und von dem nahezu alle ihrer Entscheidungen inspiriert waren.

Inspirierende Architektur

Die Dreharbeiten begannen im Oktober 2018. Gedreht wurde in Wales, die Innenaufnahmen fanden im Studio in London statt. Dort entstand der komplette, noch erweiterte Grundriss des Hauses. Erweitert deshalb, weil Koepp ein zweites Stockwerk erfand, um die Optionen der räumlichen Verwirrung noch steigern zu können. „David hatte sich in die Idee verliebt, in das Finale die große Treppe im Foyer einzubauen“, so Angus Hudson. „Visuell eine sehr gute Idee!“ Das hieß allerdings auch, dass sich Sophie Becher bei der kompletten Neukonstruktion des zweiten Stockwerks in Architekt John Pawson hineinversetzen musste.

Eine Herausforderung war es, das echte Motiv mit dem nachgebauten Inneren im Studio und dem komplett neu erfundenen zweiten Stock visuell verschmelzen zu lassen. Manche Szenen wurden auch im Original-Motiv gedreht, wenn zum Beispiel aus einem der großen Fenster in den Garten geblickt wurde. So gibt es Szenen, in denen Kevin Bacon durch die echte Tür in das echte Motiv kommt, im Umschnitt durch das falsche Foyer geht, in einen echten Korridor am Original-Motiv abbiegt und in ein aus wiederverwendeten Wänden gebautes Zimmer im Studio tritt.