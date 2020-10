Tag des Offenen Streams

Live-Rundgang

Die Leitung der Stiftung trat deshalb auf Constantin Müller von Stackfilm in Wiesbaden zu. Müller engagiert sich seit Jahren ehrenamtlich bei Bärenherz und kennt die Räume und die Menschen dort sehr gut. Die Frage war also, ob man den Tag der Offenen Tür mit einer Videolösung auffangen könne. „Grundsätzlich war die Aufgabe, das Haus den Leuten draußen bestmöglich präsentieren zu können, weil die nicht kommen können. Es war keine Wahl, das ganz ausfallen zu lassen“, so Constantin Müller. Der Filmemacher überlegte und kam auf drei grundsätzliche Möglichkeiten, das zu bewerkstelligen. „Entweder könnten wir eine Art Imagefilm drehen, der kurz und spannend die Räumlichkeiten zeigt“, so Müller. „Die zweite Möglichkeit wäre, per Virtual Reality die Räume zu zeigen. So kann sich jeder selbst in jedem Raum umschauen.“ Mit 360-Grad-Kamera wäre diese Möglichkeit leicht umsetzbar gewesen. Doch es wäre bei beiden auch der Veranstaltungscharakter verloren gegangen, das Gefühl, dass gleichzeitig viele Menschen dabei sind. „Die dritte Idee war dann, tatsächlich in Echtzeit durch die Räume zu gehen und das Ganze live zu zeigen“, erklärt Müller. „Dann können wir auch den Zuschauern die Möglichkeit geben, Rückfragen zu stellen.“ Dieser Livestream kam für Stiftung und Filmemacher der Idee eines Tages der Offenen Tür am nächsten. Ähnlich wie auch Müllers Engagement sollte auch dieses Projekt maßgeblich durch ehrenamtliche Mitwirkung der Beteiligten entstehen.

Da Constantin Müller die Gegebenheiten vor Ort kannte, konnte er vorab schon Umsetzungsformen ausschließen. Das typische Streaming-Setup aus festem Setting, statischer Kamera mit Bildmischer war ausgeschlossen. Auch über Kabel war das weitläufige Gelände unmöglich zu erschließen. Es blieb also nur eine kabellose Lösung. „Wir wollten so tun, als sei die Kamera selbst ein Besucher und wir folgen ihr durch die Räume, treffen Menschen, die dort arbeiten, zeigen wichtige Orte.“ Die Frage der Hospizleitung, ob das per Smartphone über das WLAN-Netz der Einrichtung machbar wäre, musste Müller verneinen. „Ein WLAN ist nicht zuverlässig genug, vor allem beim Wechsel von einem Netzknoten zum anderen“, so der Filmemacher. Zudem hätte er mit dem Smartphone eine geringere Videoqualität und nahezu keine Optionen, die Bildparameter zu kontrollieren, geschweige denn guten Ton einzuspeisen.