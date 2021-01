Mit der Nase auf dem Display

Die 2016 veröffentlichte UltraHD-Blu-ray erreicht bei Dual-Layer-Discs Kapazitäten zwischen 50 GB (92 Mb/s) und 66 GB (123 bzw. 144 Mb/s) und bei Triple-Layer-Discs sogar 100 GB (123 bzw. 144 Mb/s). Der Codec für die hochauflösenden Bildinhalte ist H.265 (MPEG-H Part2), auch als HEVC bekannt. Obwohl die UltraHD-Blu-ray oft mit dem Hinweis „4K UltraHD“ beworben wird, ist die Auflösung nur 3.840 × 2.160 Pixel. Ein Fakt, der besonders von überkritischen Forumsdiskutanten immer wieder als Beweis dafür herangezogen wird, dass es sich bei der UHD-Blu-Ray um eine „Mogelpackung“ handele.

Test-Setup

Wolters sieht das nicht so. Er differenziert vor allem nach den Qualitätskriterien, die auch vor der UHD-Blu-ray bereits gültig waren. Diese prüft er in seinem Heimkino-Setup. Das besteht aus den zwei UHD-BD-Playern Panasonic DMP-UB900 und Panasonic DP-UB824EGK sowie dem Fernsehgerät LG OLED55B7D. Mit 55 Zoll ist das Display groß genug und unterstützt die HDR-Standards Dolby Vision und HLG. Für HDR10+ musste er eigens noch einen Panasonic TX-55GZW954 TV anschaffen. „Ich habe mich aktuell darauf eingeschossen, alle zwei bis drei Jahre die Hardware auszutauschen“, so Wolters. „Man muss immer beobachten, was sich auf dem Markt tut!“ Der letzte große technologische Schritt in der Beurteilung war für ihn die Einführung der OLED-Technologie auf dem Heimkinomarkt. „Mit LCD wirst du niemals das Schwarz so bewerten können, wie du es mit OLED kannst.“ Seiner Meinung nach haben heutige TV-Geräte viel zu viele unsinnige Einstellungsmöglichkeiten. „Vieles in der Kritik der Nutzer rührt meiner Erfahrung nach daher, dass ihre Ausrüstung falsch eingestellt ist“, so Wolters. Der Fachjournalist nutzt selbst ein sehr neutrales Setup zur Beurteilung von Blu-rays und UHD-Blu-rays.

Um eine vernünftige Beurteilung vorzunehmen, wird das Setup von Wolters einmal im Jahr kalibriert. Dafür braucht er einen Spezialisten wie Raphael Vogt, der auch die nötige Messtechnik mitbringt. Dabei werden die Werte für die Graustufen bei 6.500 Kelvin präzise eingestellt und die Primär- und Sekundärfarben überprüft. Dies geschieht mit der Mess-Software SpetralCal CalMAN Ultimate V5.9 und dem Kolorimeter K-10A von Klein Instruments mit Tristimulis-Sensor. Ist der OLED erst einmal kalibriert, beurteilt Wolters das Bild nach den Kriterien Schärfe, Farbtreue, Kontrast und Dynamik. „Ich gucke nach den hellen Bildanteilen: Überstrahlen die oder sind die überzeichnet? Gleiches gilt für die dunklen Regionen: Versumpft da was oder ist das knackig schwarz?“