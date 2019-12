Mit der Kamera am Mast

DIE ALEXA AM MAST

Die Robustheit der ARRI-Kameras spielte bei der Wahl der Kamera für Bernhard eine entscheidende Rolle, gerade, dass die innere Einheit gegen Feuchtigkeit versiegelt ist. Zudem konnten vor fünf Jahren, als das Projekt anfing, noch nicht so viele Kamera stetig stabil in Highspeed aufzeichnen, erinnert sich Bernhard. „Und der ARRI-Sensor wird immer konstant auf gleicher Betriebstemperatur gehalten, egal ob im Eis oder der Wüste, was bei unseren Anforderungen an die Kamera ein extrem wichtiger Punkt für die Verlässlichkeit war. Außerdem geht die ALEXA mit den Highlights toll um, gerade bei Wasser“, sagt Bern- hard: „Und wir haben die Kamera mehrfach in Extremsituationen gebracht!“ Teilweise haben sich die Kameras auf 50 Grad aufgeheizt, weil die Kamera im Spritzwasserschutz eingequetscht wurde und nicht lüften konnte. „Die AMIRA und die ALEXAs haben immer funktioniert!“ Bei dem Hauptdreh, der 2016 und 2017 stattfand, kamen die ARRI ALEXA XT, ALEXA M, ALEXA Mini, die AMIRA und bei einem Block auch eine Phantom von Pille Filmgeräteverleih zum Einsatz. Die ALEXA M hat sogar drei große Stürme und 24 Tage draußen bei Wind und Wetter am Mast überlebt – gut eingepackt natürlich. Bernhard befestigte sie dort noch im Hafen, während der mehr als dreiwöchigen Fahrt hängten sie die Kamera samt Wasserschutz noch mal an den zweiten Mast. Bernhard gibt zu: „Den Leuten von ARRI habe ich das erst gestanden, als die Kamera wieder heil zurück im Rental war, wobei denen bestimmt schon klar war, dass wir solche Sachen vorhatten.“ Natürlich konnte die Crew auf hoher See nicht einfach auf den Mast klettern, um die Linse zu putzen. Bernhard entwickelte im Vorfeld ein System aus einem Kompressor und Schläuchen. Durch die Druckluft konnten die Objetive wasserfrei geblasen werden.

Mehr lesen? Den vollständigen Artikel gibt es hier.

Diese Kinos zeigen “Aquarela” in der 48-fps-Fassung:

Passage Kinocenter Bremerhaven

Atelier Düsseldorf

Kino in der Kulturbrauerei Berlin

Initiative Kommunales Kino Kinoklub Erfurt

Orfeo’s Erben Frankfurt/Main

Abaton Kino Hamburg

Kino am Raschplatz Hannover

City-Filmtheater München

Delphi Kino Stuttgart

