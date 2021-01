Immer beim Zuschauer

Guerrillafilme

„Rotwang muss weg!“ ist der zweite gemeinsame Film und auf mehreren Ebenen eine Besonderheit. Bruck schnitt den Film nicht nur, sie war in dem kleinen Team auch an dessen Produktion beteiligt. Am Set übernahm sie die Regie-Assistenz, begleitete den Film aber in der Tiefe von den frühen Ideen zum Konzept an. Schon zu Anfang des Films erläutern die Figuren in „Rotwang muss weg!“ geradeheraus ihre Funktion für das Buch direkt in die Kamera und setzen so den Ton für einen äußerst ungewöhnlichen Spielfilm. „Das waren unsere Guerillafilme, wie Hans-Christoph das bezeichnet hat“, sagt Florentine Bruck. „Wir waren ein sehr kleines Team, weil sehr wenig Geld da war. Wir haben viel improvisiert, waren aber alle mit Feuereifer dabei.“

Die Anarchokomödie ist schwer in eine Schublade zu stecken. Die Personalunion von Regie-Assistenz und Editorin war eine passende, so Florentine Bruck, dennoch würde sie das so nicht noch mal machen. „Ich werde ja verrückt. Da komme ich direkt vom Set in den Schneidraum und muss mir das alles, obwohl ich dabei war, noch mal angucken.“ Sie bemerkte vor allem, dass sie nicht unbefangen an das Material heranging, da sie um die teilweise schwere Entstehungsgeschichte der jeweiligen Szene wusste. „Das Schöne ist ja, dass ich üblicherweise als Editorin den frischen Blick auf das Projekt habe.“ „Rotwang“ wurde auf 16 mm gedreht und entstand dann in der Montage am klassischen Schneidetisch. Seitdem hat sich einiges geändert. Bild und Montage wurden digital und befreiten sich aus vielen Zwängen. Was bis heute geblieben ist, ist die Art und Weise, wie Bruck sich dem Material und dem Schnitt nähert. Voraussetzung ist, dass sie das Material eins zu eins sichtet, egal wie lange das dauert. Währenddessen setzt sie im Kopf bereits Passendes zusammen, Szenen entstehen. Die Entscheidung über einen Schnitt war vor 30 Jahren noch destruktiv und nicht reversibel. Die Klebestellen waren fehleranfällig und konnten nicht dauernd verändert werden. Daher weiß die Editorin die Errungenschaften der Digitalisierung durchaus zu schätzen. Der Rohschnitt muss jedoch erst mal stehen. Trimmen und framegenaue Anpassung kommt für Florentine Bruck auch heute erst, wenn die Szene in grober Form vor ihr liegt.

Rolle des Zuschauers