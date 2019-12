“Ich mag beides!”

In unserer Ausgabe 10.2019 sprach der preisgekrönte französische Kameramann Bruno Delbonnel anlässlich der Auszeichnung mit dem Pierre Angénieux ExcelLens in Cinematography-Preis bei den 72. Internationalen Filmfestspielen in Cannes mit Birgit Heidsiek über seine Anfänge, die Arbeit mit visionären Regisseuren und warum er Film und Digital gleichermaßen schätzt.

Bruno Delbonnel hatte seinen internationalen Durchbruch 2001 mit dem Kinofilm „Die fabelhafte Welt der Amélie“. Seitdem hat er für seine Arbeit fünf Oscar-Nominierungen erhalten. Seit fünfzehn Jahren ist er vor allem in London und New York tätig. Zu den Spielfilmen, bei denen er Kamera führte, gehören so unterschiedliche Werke wie „Harry Potter und der Halbblutprinz“, „Inside Llewyn Davis“, „Die dunkelste Stunde“ sowie Joe Wrights jüngstes Werk „The Woman in the Window“, das Disney 2020 ins Kino bringt.

Wie hat Ihre Karriere begonnen?

Ich habe als Filmemacher angefangen und konnte für mei- nen siebenminütigen Kurzfilm „Réalités rares“ Henry Alekan als Kameramann gewinnen, der für die Kameraarbeit von Filmen wie „Anna Karenina“ und „Ein Herz und eine Krone“ verantwortlich zeichnet. Ich habe mit ihm zusammengearbeitet noch bevor Wim Wenders ihn für „Der Stand der Dinge“ engagiert hat. Es hat mich fasziniert wie Henry Alekan mit der Kamera Bildausschnitte festgelegt, die Schauspieler eingefangen und das Licht am Set gesetzt hat. Deshalb begann ich als Kameraassistent an Spielfilmen und Werbespots mitzuarbeiten und beschloss, mich in dieser Richtung beruflich weiterzuentwickeln. Zunächst habe ich bei Werbespots Kamera geführt, denn als junger Kameramann ist es fast unmöglich, für einen Spielfilm engagiert zu werden.

Was haben Sie durch Ihre Arbeit bei den Werbespots gelernt?

Ich habe dadurch gelernt, als Kameramann zu arbeiten. Die Theorie kann sich jeder aneignen, der Bücher liest, sich viele Filme anschaut und verschiedene Techniken studiert, aber alles bleibt hypothetisch, solange jemand nicht selbst als DoP tätig ist. Es reicht auch nicht, als Kameraassistent verschiedenen Kameraleuten bei der Arbeit zuzuschauen, denn Kameraleute müssen selbst praktische Erfahrungen sammeln. Durch meine Arbeit in der Werbung habe ich mein Handwerk gelernt, wie Licht gesetzt wird und sich die Objektive einsetzen lassen. Zunächst habe ich läppische Werbespots für Katzenfutter und Waschpulver gedreht, bevor bessere Angebote folgten.

Wie sind sie mit Jean-Pierre Jeunet zusammengekommen?

Wir haben praktisch zusammen angefangen. Er hat schon an meinem ersten Kurzfilm mitgearbeitet. „Die fabelhafte Welt der Amélie“ folgte erst Jahre später.