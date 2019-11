Das war für eine erfolgreiche weibliche Filmemacherin in der damaligen Männerdomäne sicher die Ausnahme.

Ja, das ist wirklich so. Als ich bei der „Roten Meile“ angefangen habe, da war ich die einzige Frau. Selbst bei „Gute Zeiten Schlechte Zeiten“ war das so. Ich fand das schon schwierig. Man wurde am Set häufig vom Team „getestet.“ Was sie so draufhat. Das spürte man sehr deutlich. Aber da habe ich mich dann immer durchgesetzt. Ich kann ziemlich resolut sein. Bei der Auftragsarbeit hieß es auch immer na ja, die Zeller, das ist ja eine Frau, die macht halt die Familienthemen. Das fand ich schon mühsam. Es ist toll, was sich da inzwischen bewegt hat und dass die jungen Frauen heute ganz andere Möglichkeiten haben, als ich das damals hatte.

Was genau war anstrengend und mühsam?

Das kann ich gar nicht so konkret beschreiben. Es ist ein- fach so, dass man natürlich auch für andere Themen gekämpft hat oder auch einmal etwas anderes umsetzen wollte, aber letztendlich immer nur in einer bestimmten Schublade war. Und das ist natürlich schade, denn so sieht ja dann auch irgendwann die Vita aus. Dann hat man seinen Stempel: die leichte Unterhaltung oder so. Und dann blieb mir eigentlich nur noch die Alternative zu sagen: Wir entwickeln jetzt selbst etwas! Ich habe mich da mit meinem Mann an meiner Seite mit ganz viel Kraftaufwand herausgeboxt. Das ist einfach so. Es kommt keiner auf die Idee zu sagen, die Zeller hat jetzt 15 Filme gemacht, die kann jetzt auch mal dies oder jenes machen. Das ist mir nicht begegnet. Ich habe mir wirklich alles hart erkämpft.