Grünes Licht für “Grüne Produktion”

NACHHALTIG HANDELN

Die Auszeichnung wird seit 1993 alle zwei Jahre an Unternehmen verliehen, die neue Ideen und Ansätze verfolgen, welche zu einer nachhaltigen wirtschaftlichen Entwicklung beitragen. 2018 summierten sich die Preisgelder auf insgesamt 60.000 Euro. Dieses Geld muss dann wiederum für betrieblichen Umweltschutz verwendet werden, verstärkt das Anliegen also ebenso nachhaltig. Die prämierten Kategorien sind Dienstleistung und Handel, Handwerk, Industrieunternehmen mit bis zu 250 Mitarbeitern, Industrieunternehmen mit mehr als 250 Mitarbeitern. Zudem gibt es einen Jury-Preis zur „Förderung und Erhalt der biologischen Vielfalt“ sowie einen Sonderpreis für Non-Profit- Organisationen.

Christian Friedle hatte schon in den Jahren 2011 und 2016 die Filmclips über die Nominierten hergestellt. Friedle rutschte in den 1970er Jahren eher zufällig in die Filmbranche. Nach der Schule half er einem Verwandten, der vormals beim damaligen SWF Kameramann war, bei dessen Aufbau der Selbstständigkeit. Dann folgte ein Studium an der Fachhochschule für Druck in Stuttgart, einem der Vorgänger der späteren Hochschule der Medien, im damals neuen, generalistisch veranlagten Filmstudiengang. Schon während des Studiums begann er freiberuflich und schließlich selbstständig Imagefilme und Werbefilme zu drehen. In den 1990ern baute er sich nebenher ein Standbein CGI auf, mit teuren Silicon-Graphics-Computern. Ende der 1990er nahm er Abstand davon, behielt aber die Online-Schnittysteme und machte fortan im Industriebereich weiter. Seitdem produzierte er Industrie-, Image- und Produktfilme sowie Dokus und arbeitete als freier EB-Kameramann für SWR, ARD, ZDF, aber auch MTV oder RTL.

Für seine Bewerbung um die 2018er Nominiertenfilme arbeitete Friedle im bewährten Team mit dem Fernsehjournalisten Reiner Fritz, seinem langjährigen Kooperationspartner zusammen. Beide ließen sich diesmal etwas Besonderes einfallen. „Wir haben gesagt, wir wollen uns da wieder bewerben. Und diesmal wollen wir uns ebenfalls grün, also CO2-neutral aufstellen“, erklärt Friedle. Die Filmemacher wollten selbst nachhaltig handeln und nicht nur darüber berichten. Schon immer hatte Friedle selbst mit Unternehmen zusammen gearbeitet und über diese berichtet, die viele der Nachhaltigkeitsideen schon umsetzten. Das wollte jetzt beide als Impuls nehmen. Das Team suchte sich einen Hauptaspekt, auf den sie sich konzentrieren wollten. Der Ansatz war, die Energienutzung in den Produktionen nachhaltiger zu gestalten. Also suchten sie nach Wegen, dies zu tun. Am Ende kamen Fritz und Friedle auf zwei Schlüsseltechnologien, die sie während der gesamten Drehzeit nutzten: Ein Elektrofahrzeug namens Streetscooter sowie einen Stromspeicher und -generator, den SolCube.