Griff nach den Sternen

Angst bringt Innovation

Betritt man das Foyer hinter dem kitschigen Brunnen mit einer Yodastatue aus Bronze, so sieht man sich lebensgro- ßer Repliken von Darth Vader und R2D2 gegenüber. An der Anmeldung auf der rechten Seite kommt niemand ohne Einladung und Termin vorbei. Denn in diesem Ge- bäude wird an der Story von Star Wars geschrieben, an den Bildschirmen entstehen die Effektwelten, Raum- schiffe, Kreaturen und immer wieder bahnbrechende Technologiesprünge, deren Innovation nachhaltig die Branche beeinflussen.

Einer dieser Innovatoren ist Hal T. Hickel. Er holt uns persönlich im Foyer ab. Hickel ist gut gelaunt, wirkt bescheiden, führt uns durch die geräumigen, von historischen Filmpostern aus Lucas’ Privatsammlung gesäumten Gängen. Der Animation Director von ILM leitet seit mehr als zehn Jahren die Animationsabteilung der Effekteschmiede. Er stieß 1996 zum Team, studierte zuvor Film Graphics am Californian Studio of Arts, war als Animator bei Pixars „Toy Story“ dabei und arbeitete 1999 an seinem ersten Star-Wars-Projekt mit, an der Senatsszene aus „Episode 1 – Die dunkle Bedrohung“. „Es ist immer noch etwas Besonderes, wenn ein Star-Wars-Projekt auf dem Tisch liegt“, sagt Hickel. Er selbst war 13 Jahre alt, als 1977 der erste Film ins Kino kam und ist seitdem ein Fan. Hickel hat ein sehr ungewöhnliches Arbeitsethos: „Wenn ein Projekt einen Aspekt hat, der uns etwas Angst macht, weil wir noch nicht wissen, wie wir das bewerkstelligen sollen, ist das ein gutes Zeichen!“ Kommen Projekte von außen auf das Team zu, wird auch Hickel hinzugezogen und darf seine Einschätzung abgeben, ob die Herausforderung für die Animationsabteilung interessant wäre. Am liebsten haben es die Kalifornier, wenn sie von einem Studio als Generaldienstleister engagiert werden. Üblich ist es für die Majors, die kreativen Fäden selbst in der Hand zu halten und alles zentral zu verwalten. ILM bekommt es manchmal hin, dass die Studios ihnen die Verantwortung und Koordination über die restlichen VFX-Anbieter überlassen. Denn kein Unternehmen kann Blockbuster mit der heutigen Fülle von über 2.000 VFX-Shots noch alleine stemmen. ILM wendet dann die eigenen, hohen Ansprüche auch auf andere Studios an und stellt so sicher, dass alles wie aus einem Guss wirkt.