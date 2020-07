Film & TV Kamera 7-8.2020 Digital DoP Hans Fromm +++ Dark +++ Streaming +++ Deutscher Kamerapreis +++ DOK.fest +++ DoP Jakob Ihre Produkt anzeigen

Free Download: “Hochglanz mit kleinem Gepäck”

DoP und Filmemacher Dennis Schmelz dreht viel unterwegs und hat dabei gelernt, mit wenig Ausrüstung überzeugende Ergebnisse abzuliefern. In unserem Heft 12.2019 berichtete er, wie das zu schaffen ist. Hier gibt es nun den kompletten Artikel zum kostenlosen Download!

Einmal mit der Transsibirischen Eisenbahn fahren! Für viele ist das ein Lebenstraum. Für Dennis Schmelz wurde die Reise sein Durchbruch als DoP und Filmemacher. Sein Handwerk gelernt hatte er als Mediengestalter Bild und Ton in Fulda. Während der Ausbildung arbeitete er als EB-DoP und Kameramann in einer kleinen Nachrichtenagentur und drehte dort nachrichtenlastige Reportagen und lokale Imagefilme.

„Das fand ich megaspannend! Es waren lehrreiche Jahre, ohne die ich so viel vertieftes Grundwissen gar nicht bekommen hätte“, sagt Dennis Schmelz. „Aber irgendwann war für mich der Punkt gekommen, entweder die nächsten Jahre so weiterzumachen oder in die Selbstständigkeit zu gehen, mein eigenes Ding zu machen und mich mehr zu entfalten.“ Trotz anfänglicher Bedenken klappte der Start. „Ich hatte schon während der Ausbildung Eventfilme, Hochzeiten, kleinere Imagefilme und Musikvideos gedreht und mir schon einen kleinen Kundenstamm aufgebaut. So musste ich nicht bei null anfangen und war von Beginn an ausgelastet.“

Hier können Sie den Artikel “Hochglanz mit kleinem Gepäck”

aus unserer Ausgabe 12.2019 kostenlos herunterladen!

Film & TV Kamera 1+2.2020 DoP Birgit Gudjonsdottir +++ „Welcome to Sodom" +++ Sony PXW-FX9 +++ Canon C500 MkII +++ Camerimage Produkt anzeigen