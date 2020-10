Free Download: Die Kunst des Sehens

Elegant, schlicht, zeitlos schön sind die Bilder von Hans Fromm in Christian Petzolds „Undine“, die im Adagio von Bach in d-Moll, mit dem der Film unterlegt ist, ihr perfektes Pendant gefunden haben – so perfekt füreinander geschaffen wie das Traumpaar Paula Beer und Franz Rogowski vor seiner Kamera.

Wo beginnt eure gemeinsame Arbeit am Film?

Am Anfang der Produktion verständigen wir uns darüber, was eine Prämisse für die Kamera oder für das Bild sein könnte. Meistens gibt es dann Vorgaben, die je nach Film durchaus unterschiedlich sind. Christian stellt dann auch immer wieder neue Herausforderungen. Bei „Undine“ war das der doch sehr technische Unterwasser-Dreh.