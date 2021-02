Free Download: Die großen Namen im Interview (2)

Die perfekte Runde

Hautnah am Lack klebt das Verfolgerauto an seinem Vordermann, die Kamera so nah über dem Asphalt, dass man ihn noch im Kino zu riechen meint. Ein handgemachter Film wie aus einer anderen Ära, und gerade deswegen zeitlos. Wir sprachen mit DoP Phedon Papamichael darüber, wie er das hinbekommen hat