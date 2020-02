Free Download: Das Glück des weiten Bildes

Bewegen wir uns in der Zeit und gehen wir zwei Jahre zurück. Auf einem Auswahltreffen eben jener Studienstiftung laufen sich DoP Johannes Greisle, seinerzeit noch Kamerastudent an der Filmuniversität Babelsberg Konrad Wolf, und Regisseur Benjamin Rost über den Weg. Sie fassen den Beschluss, gemeinsam ein Projekt anzugehen, das Regisseur Rost schon in der Schublade hat. „A Portrait on the Search for Happiness“ soll ein Film mit vier bis fünf Protagonisten werden, die bei ihrer ganz persönlichen Suche nach ihrem persönlichen Glück begleitet werden. Da der Film in Port Nolloth im Grenzgebiet von Südafrika und Namibia angesiedelt ist, bekommt diese private Suche allerdings rasch eine politische Komponente. Denn oft geht es dabei um die Suche nach Diamanten, sei es unter Wasser oder in halblegalen Schürfgeländen, die für Großkonzerne wie De Beers nicht länger wirtschaftlich sind, aufgelassen wurden und von Schürfern ohne Lizenz besetzt sind. „Glücklicherweise wurden wir beide von der Studienstiftung ausgewählt. Damit haben wir im Prinzip unseren ersten kurzen Dreh vor Ort finanziert und sind mit einer Canon EOS C300 und ein paar alten High-Speed-Optiken nach Afrika geflogen. Am Flughafen in Paris haben wir uns dann das erste Mal seit unserem Kennenlernen wiedergetroffen“, erinnert sich Johannes Greisle. [9000]

