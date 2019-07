Filmische Annäherung im Schnittraum

Man merkt an einer solchen Szenenbeschreibung, dass „Mamacita“ kein gewöhnliches Porträt einer Geschäftsfrau ist und auch keine banale Biographie. Stattdessen fing Torrescano das Leben einer eigenwilligen, mitunter sehr störrischen alten Dame ein, die mal schrullig-liebenswert wirkt und mal ganz harsch mit ihrer Umwelt umspringt. Sie lebt in einem großen Anwesen, das mit unglaublichem Prunk vollgestellt ist, und wird von mehreren Bediensteten umsorgt, die teilweise schon mehrere Jahrzehnte für sie arbeiten.

So erzählt der Film von einer Reise in die Welt dieser Frau, die mitunter ganz absurd wirkt: Gleich zu Beginn schickt sie ihren Enkel zum Friseur, weil sie seinen lässigen Haarstil unmöglich findet; später betrachtet die Mittneunzigerin ein altes Bild von sich im Bikini und meint, das sei gar nicht lange her. „Sie glaubt das wirklich“, schmunzelt Torrescano. Aber dann taucht er in die Familiengeschichte ein und muss feststellen, dass seine Großmutter noch immer darunter leidet, dass sie sich als Kind eines Inzests nie geliebt gefühlt hat.

Für die ersten zwei Wochen hatte der Regisseur zwei Kameras und einen Tonmeister dabei, stieß aber damit schnell auf Probleme mit seiner Hauptdarstellerin. „Das waren zu viele Leute. Da fühlte sich Mamacita unwohl, und sie sagte: ,Wollen Sie etwas trinken? Wollen Sie etwas essen? Setzen Sie sich doch!‘ Sie sprach mit ihnen wie mit normalen Gästen“, erinnert sich Torrescano. Ein Problem war auch, dass für die zweite Kamera und den Ton Frauen zuständig waren: „Mamacita kann keine anderen Frauen in unmittelbarer Nähe neben sich ertragen, das geht nicht – die muss mit der Kamera flirten, und Frauen sind Konkurrenz für sie“, lacht Barth. Also reduzierte Torrescano die Crew auf nur einen Kameramann, der sich still im Hintergrund hielt. Wenn zwei Kameras benötigt wurden, wurde eine einfach auf ein Stativ gestellt.

Noch vor den Dreharbeiten sah es zweimal so aus, als wäre das Ende der 95-jährigen Frau nah. „Sie erzählte sogar, dass sie ihren Körper verlassen und ihn von außen gesehen habe“, erzählt Torrescano. „Aber das half in gewissem Sinne dem Film, weil sie sich richtig geöffnet hat. Sie sagte: ,Ich weiß, dass ich sterben werde, und ich werde euch alles geben.‘ So war sie früher nie.“

Dennoch war sie es, die entschied, worüber sie reden würde und worüber nicht: An einer Stelle wollte sie nicht weiter filmen, weil sie sich von der Frage ihres Enkels angegriffen fühlte, ob es etwas in ihrem Leben gäbe, das sie bereut. „Da war klar: Wenn er weiter nachbohrt, dann hätte die einfach die Tür zugemacht, dann wäre der Film vorbei gewesen. Es ist ganz klar Mamacita, die den Takt vorgegeben hat“, meint Barth.

