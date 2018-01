Film & TV Kamera Podcast Setfunk 5: Episode 18 vom 6.12.2017 – Filmschau BW, Arbeitssicherheit, 360 Grad

Und die nächste Runde unseres Podcasts “Setfunk 5” mit den beiden jungen Filmemachern Johannes Gall und Simon Knobloch. Hier die Episode 18. Der Nachtrag vom 6. Dezember 2017 zu den Themen Filmschau BW, Arbeitssicherheit und 360 Grad.

Die beiden Filmemacher Johannes Gall und Simon Knobloch sprechen in Ihrem Podcast über aktuelle Themen, mit denen sie in ihrem Arbeitsalltag im Berührung kommen. Die aktuelle Folge wurde bereits am 6. Dezember 2017 aufgezeichnet. In unserer Ausgabe 3/2018 werden wir die beiden genauer vorstellen.

Die 18. Folge von “Setfunk 5” zu den Themen Filmschau BW, Arbeitssicherheit und 360 Grad finden Sie auf unserem Youtube Kanal. Wer vorab die bisherigen Folgen anhören möchte, kann den Audio-Podcast entweder auf iTunes abonnieren oder bei Soundcloud als MP3 herunterladen.

