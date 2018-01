Download: Nachwuchsfilm Made in Germany 2016/2017

Ab Sofort im Shop verfügbar – Eine Zusammenfassung der Drehberichte über Projekte von deutschen Nachwuchsfilmern aus unseren Ausgaben. In unserem E-Dossier „Nachwuchsfilm Made in Germany“ fassen wir zusammen, was sich 2016/2017 in der Nachwuchsszene des Deutschen Films abspielte. Wir sprachen mit DoP Tim Kuhn über die Dreharbeiten zum Shocking-Shorts-Award-Gewinner „Pistenzauber“ und DoP Konrad Simon berichtete über den One-Take 90-Minüter „One Shot Left“. An der Filmakademie Ludwigsburg erfuhren wir alles zum Improdreh bei „Club Europa“ und bekamen einen Einblick zu dem Kurzfim „Escaping Damaskus“. Außerdem waren wir beim Max Ophüls Preis in 2017 und interviewten zudem die Macher der preisgekrönten Webserie „Wishlist“.

