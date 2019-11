Die Kunst, in Highspeed zu denken

ENTSCHEIDENDE MOMENTE

Nach fünfzehn Minuten wird die Strecke geräumt und der Start vorbereitet. Peter Stickler und Assistent Dirk Scheidler bauen sich an der vierten Kurve auf, die von den 610 PS starken Rennwagen mit nur etwa 65 Kilometer pro Stunde durchfahren werden kann. Hier sind neben Sticklers Highspeed-Kamera fünf weitere Kameras postiert. Zwei Ikegami-HD-Kameras mit 86-fach- und Weitwinkel- HD-Optiken zeigen die Ankunft der Rennwagen vor der Kehre, eine HD-Kamera mit 12-fach-HD-Optik auf einem zwölf Meter hohen Kran nimmt die Übersicht von oben auf und zwei HD-Minikameras von QubeCam sind an der Begrenzungsmauer in beiden Richtungen montiert. Stickler hat die Highspeed-Kamera auf dem Stativ unter Bäumen im Schatten an der Schutzplanke postiert. Davor sollen zwei hüfthohe Reifenstapel einen etwaigen Aufprall der Rennwagen in die Stahlplanke abdämpfen. Aufheulende Motoren der Rennwagen in der Startaufstellung und der Streckensprecher signalisieren den Start des ersten DTM-Rennens. Die Wagen bremsen hörbar von etwa 240 auf 65 Kilometer pro Stunde herunter und fahren genau in das Blickfeld der Highspeed-Kamera. Stickler hat die Schärfe für Nahaufnahmen der Rennfahrzeuge gezogen. Das wiederholt sich nun alle 40 Sekunden. Doch plötzlich sind laut quietschende Reifen zu hören, Gummi- abrieb staubt auf. Ein Wagen dreht sich entgegen der Fahrtrichtung und schleudert durch die Kurve. Ein anderer prallt in dessen Beifahrerseite hinein. Stickler hat instinktiv beim ersten Quietschen der Reifen reagiert und den Zusammenstoß mit seiner Kamera erwischt. Einmal mehr hat sich seine Erfahrung bezahlt gemacht. [10307]