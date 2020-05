Die Geschichte weitererzählen

Fragmentarische Erzählweise

Wie ging das Team um Stotz bei „Field Trip“ dramaturgisch vor? „Nicht neu für mich war die episodische, fragmentarische Erzählweise. Die habe ich bereits in früheren Dokumentarfilmen angewendet. Allerdings in einer linearen Form. Anfangs hatte ich mich auch ,Field Trip‘ so angenähert. Ich habe ein Script geschrieben mit verschiedenen Episoden, die sich aufeinander beziehen“, beschreibt Stotz ihre Arbeitsweise.

Dass in die Geschichten „Wegkreuzungen” eingebaut wurden, an denen man in andere Geschichten wechseln kann und so eine eigene, persönliche Dramaturgie erlebt, sei neu für sie gewesen. Diese Methode findet sie aber zukunftsträchtig. „Man muss so aktiv dem eigenen Interesse folgen und kann nicht mehr nur passiv zuschauen“, glaubt sie. „Du wirst quasi zur Interaktivität gezwungen, denn wenn du dir die Filme nur passiv anschaust, wiederholt sich einfach alles nur.“ Dass interaktive, partizipative Formate, wie „Field Trip“, oder 360-Grad-Projekte für VR-Brillen, den traditionellen linearen Dokumentarfilm ablösen werden, glaubt Stotz nicht. Sie sieht „Field Trip“ aber durchaus als einen Prototyp für bestimmte Stoffe. „Dieses ,aufgesprengte‘ Format, das wir anbieten, taugt nicht für alle Stoffe oder Themen. Für eine Betrachtung des Tempelhofer Feldes als Ort mit einer in der Zukunft offenen Geschichte ist das Format aber ideal. Denn die Geschichte ist ja nicht in dem Format eingeschlossen, sondern kann von mir oder von anderen immer wieder erweitert und weitererzählt werden.“