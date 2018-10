Der Zweite Weltkrieg für Grundschulkinder

(Bild: SWR/Looksfilm/Matthias Zirzow)Die Kamera wurde auf den Kopf gedreht und auf dem Jib-Arm montiert, von wo auch die meisten Einstellungen gedreht wurden, „um möglichst in Augenhöhe mit den Figuren zu kommen. Damit hatten wir mehr Bewegungsfreiheit, die uns so dicht wie möglich an die Modelle heranbrachte“, so der Regisseur. Im Schnitt gab es 25 bis 30 Szenen pro Tag zu drehen, manche bestanden nur aus einer Einstellung wie langsamen Zufahrten. „Aber wir wollten eine lebendige Verknüpfung und haben einige Szenen wie im Drama komplett aufgelöst, um uns an den schnellen Schnittrhythmus anzupassen.“ Jan Paweł Trzaska betonte immer wieder: „Das war ein sehr filigranes Arbeiten.“

Die 1:16-Figuren hatten Metallstifte an den Füßen, mit denen sie auf den Modellen am Boden befestigt werden konnten, bei den kleineren Figuren ging das nur mit Knete. Es gab auch Komparsenfiguren, die sich in jeder Folge wiederfinden. Auch die Häuser wurden so oft wie möglich in den anderen sieben Modellwelten kombiniert. Mit dem deutschen Stadtviertel wurde also auch die schottische Industriestadt Clydebank sowie das Ghetto erweitert. In der Modellwelt waren zusätzlich Special Effects im Einsatz, Nebel und Schnee, Clydebank wird im Bombenhagel zerstört. Die Ruinen, die dafür gebaut wurden, bildeten auch den Hintergrund für das Gruppenbild der Protagonisten im Vorspann.

„Kinder stellen die Modellwelt nicht in Frage“, sagt Zirzow. Erwachsenen würden Drama und Archiv oft reichen: „Die Modelle werden von den Kindern spielerisch akzeptiert. So können die Übergänge zwischen Drama und Archiv verschmelzen.“ Gerade bei sensiblen Themen wie der Judenvernichtung in den Gaskammern und dem Bombenkrieg ist der Regisseur sehr froh, dass ihm diese Erzählebene zur Verfügung steht, denn neben der räumlichen Orientierung haben die Modelle noch eine viel wichtigere Funktion: „Wir brauchen die Modelle, damit die Kinder spüren: Es ist vorbei. Es tut nicht mehr weh!“

