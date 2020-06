Das Publikum finden

Insgesamt lief das Projekt über fünf Jahre, ab der ersten Recherche, bis zur Fertigstellung des Films.Wir sind gerade in der Postpro und feierten die Premiere am 17. Dezember 2019, hier in Berlin, im Kino am Friedrichshain.

Wir hatten innerhalb eines Jahres zweimal drei Wochen lang auf Kuba gedreht, also insgesamt sechs Wochen Drehzeit. Zu meinem Glück hatte ich in Dresden zuvor einen Dolmetscher kennengelernt, den das Projekt begeisterte und der mitkam nach Kuba. Zudem fand ich zwei Kameraassistenten, von denen jeweils einer auf die Drehs mitkam und die zweite Kamera machte. Unser Team umfasste also pro Dreh je drei Personen, insgesamt vier Personen.

Du hast dich für das Genre der Dokufiktion entschie- den. Du zeigst das heutige Kuba aus der Perspektive eines fiktiven Protagonisten, Arsenio, ein Exilkuba- ner, der nach Jahren in Florida zurückkehrt und das Land bereist? Wie hast du das Drehbuch entwickelt?

Die Figur des Arsenio und seine Erzählperspektive beruhen auf vielen Gesprächen mit Exilkubanerinnen, und Exilkubanern, die ich hier in Deutschland geführt habe. Die subjektive Perspektive der Erzählung birgt ja den Reiz, dass er, weil er das Land als Kind verlassen musste und erst jetzt als Erwachsener zurückkehrt, Kuba in einer Mischung aus Kindheitserinnerungen und neuen Eindrücken erlebt. Also gleichzeitig Wiederentdeckung und Neuentdeckung.

Dann stand eine spezielle Musik am Anfang der Ge- schichte, die der US-Band Antibalas. Die hatte ich bereits im Kopf. Die Antibalas kannte ich nicht persönlich, trotzdem haben sie das Projekt sehr solidarisch unterstützt. Sie sind auf dem Soundtrack des Films zu hören. Diese Musik hat also ebenfalls die Handlung motiviert. Und es war klar, dass die Geschichte in einer alten, heruntergekommenen Hütte starten musste, in der Arsenio als Kind gelebt hatte.