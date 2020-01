Das Erbe widerspiegeln

„Das Boot“ in der Fassung der 1980er Jahre lebt auch durch die mittlerweile ikonische Kameraarbeit von Jost Vacano. Wer heute eine Weitererzählung des Stoffes dreht, tritt gegen ein großes Erbe an. Wie bist du damit umgegangen?

Wir wollten dieses Erbe auf jeden Fall widerspiegeln. Wir haben das Set dunkel gelassen und die Idee, wie man generell mit dem Licht umgeht, war mir sehr wichtig. Denn das Licht war ja bei Jost sehr eigen. Ich habe sehr viel mit dem existierenden Licht im Hintergrund gearbeitet und im Vordergrund habe ich viel die kleinen Aladdin-LED-Leuchten benutzt, aber immer so, dass es aussieht, als ob es von den Glühlampen kommt. Wir haben auch viele ikonische Shots in unserer eigenen Fassung gedreht, zum Beispiel wenn man beim Alarmtauchen durch das Boot läuft. Das haben wir ein bisschen in die Moderne übersetzt und einen MoVi-Pro-Gimbal benutzt. Wir haben es einfach einen Schritt weiter geführt. Denn im Original gab es versteckte Schnitte, damit es aussieht, als wäre es an einem Stück gedreht, in den Rauch geschnitten, solche Sachen. Teilweise war es auch beschleunigt. Wir wollten es aber auf jeden Fall in einem Take machen! Deshalb habe ich ein Rig mit einer langen Stange obendran gebaut, damit man den Gimbal von Abteilung zu Abteilung des Bootes weiterreichen konnte. Sobald die Stange durch die Luke kam, rannte der nächste gleich damit weiter! So hatten wir keine Stopper in der Szene. Das ist uns, glaube ich, ganz gut gelungen. Durch die Fernsteuerung des Gimbals konnten die anderen sich auf die Kamerabewegung konzentrieren und ich mich auf die Kameraführung.

Welche Optiken hast du eingesetzt?

Im Boot haben wir alles mit einer Brennweite gedreht. Es war uns wichtig, dass der Zuschauer sich wie einer der Seeleute fühlt. Wir haben diese Szenen deshalb alle mit der 32-mm-Optik der Cooke S2 Panchros gedreht. Ich wollte auch keine Filter benutzen. Je roher, desto besser! Wir haben viel mit Rauch gearbeitet, um diesen Schmutz und das Unangenehme in den Vordergrund zu bringen. Wir waren sechs Wochen lang in dieser rauchgefüllten Höhle. Klingt anstrengend.

Das war schon sehr anstrengend. Ich habe im Boot innen ausschließlich Handkamera gemacht und mehr oder weniger alles selbst geschwenkt. Für eine zweite Kamera gab es keinen Platz. Teilweise dauerten die Szenen fünf Minuten, die wir dann eben durchgedreht haben, weil Andreas keinen Schnitt machen wollte. So hat er eben durchspielen lassen. Und wenn man den Rauch benutzt, muss man im Boot die Lüftung abschalten. Da kriegt man auch nicht mehr richtig Luft. Ich bin dann nach dem Umleuchten immer raus und habe mich an den Sauerstoff gehängt und ausgeruht.

Auch wenn man die ganze Zeit aufeinander sitzt – du hast gar keine Privatsphäre mehr. Wir haben uns alle sehr gut kennengelernt und sind sehr gut miteinander ausgekommen, was wunderbar war. Denn alles, was im Team vielleicht nicht stimmt, verzehnfacht sich in dieser engen Atmosphäre.

Aber dann waren wir auch wieder draußen. Da haben wir ganz anders gearbeitet, viel vom Dolly und vom Kran, und haben die Weite des Raumes gesucht. Dazu haben wir auch die Optiken gewechselt und anamorphisch mit den Hawk V-Lite mit einem 1,3-Squeeze gedreht. Innen im U-Boot haben wir sphärisch gedreht. Für die Komposition war auch wichtig, dass sich die Kamera nicht bewegt, wenn sie sich nicht bewegen muss. Eher sollte sich der Schauspieler im Bild bewegen. Ich wollte erreichen, dass es eher eine Beobachtung war, bei der die Kamera nicht ablenkt. [11023]