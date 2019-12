Beste Kamera in einem Kurzfilm: Karl Kürten

Gab es besondere Herausforderungen bei diesem Projekt?

Inhaltlich und ästhetisch gesehen war die Aufgabe, die Grenzen zwischen Traumwelt und der realen Welt auszuloten. Dabei war es uns wichtig, den Zuschauer nicht zu verlieren, sondern einen Weg zu finden, ihn mit in die surreale Filmwelt zu ziehen.

Eine besondere Herausforderung war es für uns, den Doppelgänger in der Nebelwelt zu realisieren. „I Grew A Statue“ fängt mit einer Liebesgeschichte zwischen zwei Personen an, bei der eine dritte Person hinzukommt, die sich als der Doppelgänger der Hauptfigur herausstellt. Fortlaufend begegnen sich die Doppelgänger immer wieder und es wird die Frage aufgeworfen, was an der Liebeswelt echt ist und was nicht. Technisch war es nicht ganz einfach die Doppelgänger mit einer Leichtigkeit zu erzählen, denn wir konnten am Set keinen Schuss / Gegenschuss drehen, ohne mindestens eine Stunde Maskenzeit zu haben. Deshalb lagen teilweise 8 Stunden und viele weitere Einstellungen zwischen Schuss und dem Gegenschuss. Um die Doppelgänger zu erzählen, haben wir mit allen Tricks gearbeitet, die uns in den Sinn gekommen sind: Schauspielerdoubles, Locked Camera und Motion-Control-Shots. Besonders die Motion Control im Nebel waren eine Herausforderung. Mit einem Bildmischer am Set haben wir versucht, beide Shots vom Nebel konstant zu halten. In der Postproduktion haben wir dann Blenden hinzugefügt, so dass der Übergang der beiden Bilder unsichtbar wurde.

Was sind deine weiteren Pläne?

Neben Musikvideos und Werbungen hoffe ich, möglichst bald meine ersten Langspielfilme und Serien zu drehen. Wenn alles gut läuft, könnte es damit schon nächstes Jahr losgehen.