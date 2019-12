Beste Kamera in einem journalistischen Kurzformat: Thomas Wittmann

„Die hohe Küche – Hündeleskopfhütte“ wirkt so, als hättest du dir vorher tagelang über die Auflösung den Kopf zerbrochen. Wie viel Vorbereitung gab es denn tatsächlich? Vor dem Dreh hatte ich ehrlich gesagt keinerlei Vorstellung, wie wir den Dreh gestalten werden. Grundsätzlich sollte es um Küche oberhalb von 1.000 Metern gehen. Am besten sollte es auch noch so ausschauen wie die Serie „Chef’s Table“. Das war dann ein bisschen schwierig bei nur drei Drehtagen und einem relativ bescheidenen Budget. Aber letztlich hängt bei dieser Art Produktion die Möglichkeit der Gestaltung von den Protagonisten und deren Beziehung zur Kamera ab.

Thomas Wittmann ist 1973 geboren und wuchs in Mittelfranken auf. Seit Mitte der 1990er Jahre ist er beruflich im Filmbereich tätig. 2003 machte er seinen Abschluss zum Diplomkameramann an der heutigen Beuth Hochschule in Berlin. Danach ging er zum Bayerischen Rundfunk nach München. Dort arbeitete er zunächst als Produktionstechniker. Seit 2012 ist er als EB-Kameramann tätig. Das Spektrum seiner Arbeiten umfasst Magazinbeiträge, Reportagen, Dokumentar- und Spielfilmproduktionen.

Das hat ja bei der „Hündeleskopfhütte“ offenbar gut geklappt.

Wenn wir zum Dreh rausfahren, weiß ich so ein bisschen, worum es gehen soll, aber wie es da letztlich ist, der Ort und der Mensch, auf den man da trifft, das weiß man vor- her nicht. Und es ist dann die Kunst herauszufinden: Wie tickt der, wie ist der drauf? Wie kann ich die Person einigermaßen so herüberbringen, dass es ihr gerecht wird? Das erfordert ja dann immer andere Methoden. Eigentlich ist man bei solchen dokumentarischen Stücken mehr Psychologe als Kameramann. Die Realität ist eben da und dann muss du damit umgehen. Aber wenn man so einen Job jetzt schon Jahre macht, dann bekommt man einfach ein Gespür dafür.

Also musst du auch ohne Vorbesichtigungen zurechtkommen?

Wenn bei Drehbeginn noch Zeit für einen Kaffee und ein kurzes Gespräch ist, das ist dann schon toll. Je weniger Zeit man generell hat, desto weniger Zeit bleibt für das, was eigentlich wichtig ist. Dass die Leute Vertrauen zu dir bekommen und sich öffnen können und relativ normal verhalten. Die Hüttenwirtin Silvia Beyer samt Familie und Team haben es uns da aber wirklich leicht gemacht, hatten keinerlei Scheu vor der Kamera und waren in jedem Moment der Dreharbeiten ganz bei sich. Und das hat es uns ermöglicht, einen gestalteten, dokumentarischen Blick auf ihren Alltag zu werfen sowie Ästhetik und Authentizität zu vereinen. Das ist aber auch das Schöne am Beruf, dass einem jeden Tag etwas Neues einfällt. Das macht wahnsinnig zufrieden.