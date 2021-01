Ist dieser neue Workflow, der den ganzen Dreh unter Lockdown-Bedingungen virtuell wieder möglich macht, eine Umorientierung Ihrer Firma?

Im Grunde haben wir jetzt nur forciert, was wir bereits vor Corona gemacht haben. Corona war eine Art Beschleuniger für Virtual Production. Damit hatten wir uns aber bereits vor Corona auseinandergesetzt. Früher war Virtual Production in erster Linie ein Thema für Produktionen mit großem Budget, wie „Avatar“ oder „The Mandalorian“. Zwar waren unsere Produktionen keine solchen Projekte, aber trotzdem können wir den Kunden jetzt solche Arbeitsweisen der Virtual Production anbieten. Davon profitieren beide Seiten. Dabei ist Virtual Production nicht besonders kostenintensiv und für sich alleine auch nicht besonders lukrativ. Viel wichtiger war uns aber, dass wir so unsere Prozesse und Abläufe von Anfang an vereinfachen und optimieren konnten. Wir ermöglichen es beiden Seiten, uns und dem Kunden, Probleme früher zu entdecken, bereits in einem Stadium des Projekts, in dem wir als Postproduktion bis dato leider nicht involviert waren. Produktionen und Regisseuren ist oft nicht so klar, dass eine frühe Einbeziehung der Post bestimmte Probleme vermeiden hilft oder das Projekt sogar kostengünstiger werden lassen kann.

Haben Sie da ein Beispiel?

Ja, unseren „Netto-Bären“: Am Set, in diesem Fall in Südafrika, gab es einen Schauspieler, der den Bären für das Motion Capturing dargestellt hat. Das wurde live am Set gedreht, Regisseur und Kameramann waren dort. Unser Auftrag war ursprünglich das Motion Capturing und die Previews für Regie und Kamera. Heute könnte man das gleich vor einem Greenscreen oder einer LED-Wall umsetzen. Die HyperBowl ist so eine LED-Wall, mit deren Konsortium wir eng verbunden sind. So könnten wir das heute in einem geschlossenen Environment realisieren – ohne weite Reisen nach Südafrika. Es muss allerdings von Projekt zu Projekt entschieden werden, was wirklich Sinn macht. Ein LED-Cave-Dreh ist ja nicht immer unbedingt notwendig. Drehs sind ja begrenzt wieder möglich. Man muss nur genau evaluieren, wie man was drehen kann, und die Möglichkeiten der Location genau ausloten: Ob man weiterhin klassisch dreht, oder ob man mit VFX erweitert.